Maserati GranCabrio: Açık Havada Sürüş Keyfinin Yeni Tanımı

Lüks ve Konforun Buluşma Noktası:

GranCabrio GranCabrio, %100 İtalyan el işçiliği ile üretilmiş olup, lüks ve konforu bir arada sunuyor. 50 km/s hıza kadar açılabilen tavanı sayesinde, dört yolcu için geniş ve konforlu bir iç mekan sunarken, açık hava sürüşünün keyfini de maksimum seviyeye çıkarıyor. Maserati'nin bu modeli, otantik İtalyan tarzını ve sıra dışı sürüş deneyimini bir araya getiriyor.