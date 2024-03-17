Yüksek Faiz Otomotivde Ticareti Tıkadı!

Sektör temsilcilerinden Okan Erdem’in yaptığı açıklamalarda, mevcut belirsizlikler nedeniyle hem nihai tüketicilerde hem de ticari işletmelerde, otomobil satın alma iştahının düştüğü, satışlarda ise artış olduğu belirtildi. Erdem “Elinde otomobil olan galerilerin birçoğu veya araç sahibi bireysel kullanıcı, aracını satıp nakde geçerek mevduat faizlerinden veya dövizden yararlanmak istiyor. Bu durum sağlıklı değil ve ekonominin çarklarını da sekteye uğratıyor, ticaretin önünü kesiyor. Otomobil alım-satımı sadece kar elde etmek üzerine kurulu olmamalıdır. Bir hizmet verilmeli gerektiğini düşünerek kurum olarak her şartta otomobil alım-satımına devam edilmesi yaklaşımını benimsiyoruz.” açıklamasında bulundu.

Birçok galeri tezgâhta otomobil olmasına gerek yok, zaten kazanıyoruz düşüncesiyle hareket ediyor

Sektörel gözlemlerini de paylaşan şirketin Genel Müdürü Erdem devam etti: Bu işi profesyonel olarak yapan sözde galerilerin araç satın almadığını ve hizmet vermek yerine mevduatla kazanç sağladığını görmeye başladık. Kurumsallaşma kültürü zayıf olan bu işletmelerin uzun vadede otomotiv sektöründe tutunamayacaklarını düşünüyoruz. Tüketiciye hizmet vermek ve odak noktasına tüketiciyi koymak ilk unsur olmalı. Bu tür yapılar sektörümüze ve ülkemiz ekonomisine zarar veriyor. Diğer yandan otomobil almak için fırsat dönemindeyiz. Önümüzdeki aylarda fiyatlarda artış ve şartlarda sıkılaşma olacağından otomobil almak daha zor hale gelecek.