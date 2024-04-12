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  3. Hyundai Memurlara Özel Sıfırı 140 Bin TL SUV Otomobil Satacak! Kampanya İçin Son Gün 30 Nisan 2024!

Hyundai Memurlara Özel Sıfırı 140 Bin TL SUV Otomobil Satacak! Kampanya İçin Son Gün 30 Nisan 2024!

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Hyundai Memurlara Özel Sıfırı 140 Bin TL SUV Otomobil Satacak! Kampanya İçin Son Gün 30 Nisan 2024!
Hyundai, Bayon ve Tucson modelleriyle piyasaya uygun fiyatlarla sert bir giriş yaptı. DACİA DUSTER'dan daha düşük fiyatlarla tüketicilerin ilgisini çekiyor. Tam memur arabası olarak değerlendirilen otomobiller, 120 Bin TL'ye varan indirimlerle satışta. Hyundai Bayon, rakibi Dacia Duster'dan daha uygun fiyatla daha fazla özellik sunuyor.

Hyundai Firması, DACİA DUSTER'dan daha uygun fiyatlarla Bayon ve Tucson modellerini piyasaya sürerek dikkatleri üzerine çekti.

Hyundai'nin Sert Girişi ve Bayon ile Tucson Modelleri

Hyundai firması, piyasada en uygun fiyatla satılan DACİA DUSTER'dan bile daha düşük fiyatlarla Bayon ve Tucson modellerini piyasaya sürerek dikkatleri üzerine çekti. Bu hamle, otomobil piyasasında sert bir giriş yapmalarını sağladı.

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Tam Memur Arabası Olarak Değerlendiriliyor

Yapılan değerlendirmelerde, Hyundai'nin 120 Bin TL indirimle sunduğu otomobiller, tam memur arabası olarak nitelendiriliyor. Türkiye otomobil piyasasında uzun yıllardır bulunan Hyundai, ikinci el otomobillerden bile daha uygun fiyatlara SUV satışı yaparak dikkatleri üzerine çekiyor. Üstelik, bu indirim kampanyasıyla beraber 120 Bin TL'ye varan indirimler sunulması, tüketiciler üzerinde büyük etki yaratıyor.

Bayon ve Duster Karşılaştırması

Hyundai Bayon 2024 model yılı 1.4 MPI 100 PS Jump paketi manuel vites için 1.060.000 TL fiyat talep ederken, en yakın rakibi olan Dacia Duster Expression ECO-G 1.177.900 TL olarak satılıyor. Bu karşılaştırmada, Hyundai'nin daha uygun fiyatlarla daha fazla özellik sunması dikkat çekiyor.

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