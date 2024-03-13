Chery ARRIZO 8 PHEV ile Şarj İstasyonu Arama Endişesi Ortadan Kalkıyor!

Yol koşullarını önceden tanımlıyor!

Yoğun ilgi gören QPower mimarisi çatısı altında bulunan PHEV (Plug-in hybrid elektrikli araçlar) modeller süper aktif üç hızlı DHT teknolojisini kullanıyor. Üçlü lityum batarya paketlerini, akıllı şarj çözümlerini ve diğer teknolojileri içerisinde barındıran bu yeni teknoloji, kullanıcılara yüksek verimlilik, akıcı sürüş, güvenlik ve enerji tasarrufu eşliğinde kaliteli bir sürüş deneyimi sağlıyor. Akıllı PHEV teknolojisi, uyarlanabilir mod sayesinde yol koşullarını önceden tanımlayabiliyor ve optimum güç üretimini bu koşullara göre uyarlıyor. Chery teknolojisinin gelmiş olduğu en son noktayı temsil eden QPower mimarisine ait motor, şanzıman ve diğer güç-aktarma sistemleri bileşenleri, yüksek performans, düşük yakıt tüketimi ve düşük emisyon özelliklerine sahip. Bunlardan biri olan PHEV, yüzde 44,5'in üzerinde termal verimliliği ile sektörün en iyi değerine ulaşıyor. 1,5 T motor ve iki adet elektromotor olmak üzere üç motordan oluşan şarj edilebilir hibrit sistem, 9 çalışma modu ve 11 vites kombinasyonuna sahip. Sistem TSD çift eksenli güç aktarma teknolojisiyle son derece akıcı bir sürüş deneyimi sunarken, tüketicilerin performans ve yakıt ekonomisine yönelik gereksinimlerini de kusursuz şekilde karşılıyor. Kullanıcı deneyimini geliştiren sistem, Chery markasının üstün gücünü ve gelişmiş teknoloji seviyesini gözler önüne seriyor.