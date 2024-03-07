Mart Ayına Özel: Citroën'den Sıfır Faizli Kredi Fırsatlarıyla Yeni Araç Sahibi Olma Şansı!
Yayınlanma:
07 Mart 2024 Perşembe 13:53
Citroën, otomobil severlere mart ayında da cazip kredi imkanları sunarak, yeni bir araç sahibi olma hayallerini gerçekleştirmeleri için eşsiz fırsatlar yaratıyor. Geniş ürün yelpazesi ve avantajlı finansman seçenekleri ile dikkat çeken Citroën, PSA Finans'ın sağladığı destekle, otomobil ve hafif ticari araç almak isteyenleri showroomlarında ağırlamaya devam ediyor.
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Citroën C3 ve C3 Aircross'ta Sıfır Faizli Kredi Fırsatı
Kampanya dahilinde, Citroën C3 modeline özel, 150 bin TL için 12 ay vade ve %0 faiz avantajı sunuluyor. Ayrıca, 200 bin TL kredi kullanımında da 12 ay vade ile %0,99 faiz oranı uygulanıyor.
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Citroën SUV ailesinin dikkat çekici üyesi C3 Aircross için ise 185 bin TL'ye 12 ay vade ve %0 faiz ya da 250 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faiz imkanı bulunuyor.
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C4 ve C4 X Modellerinde Avantajlı Kredi Seçenekleri
Citroën'in stil sahibi tasarımıyla ön plana çıkan C4 ve SUV genlerini kompakt sınıfta 4 kapılı sedan formuyla buluşturan C4 X modelleri, mart ayı boyunca 185 bin TL için %0 faizli 12 aylık kredi veya 250 bin TL için %0,99 faizli 12 aylık kredi fırsatıyla sunuluyor.
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Citroën C5 Aircross'ta Konfor ve Tasarımın Buluşması
Shine Bold ve E-Series donanımlarına sahip Citroën C5 Aircross modeli, 225 bin TL için 12 ay vade ve %0 faizli kredi veya 300 bin TL'ye kadar kredi için 12 ay ve %0,99 faiz fırsatı ile sizi bekliyor. SUV segmentinde üstün konfor özellikleri ile ayrılan bu model, sınıfının zirvesinde yer alıyor.
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Elektrikli Citroën Modellerinde Kaçırılmayacak Fırsatlar
Mart ayının en dikkat çeken kampanyası, yüksek konfor ve verimlilik sunan elektrikli Citroën modellerinde yer alıyor. %100 elektrikli ë-C4 ve ë-C4 X modelleri, 300 bin TL'ye varan kredi tutarları için 12 ay vade ve %0 faiz avantajı ile satın alınabiliyor.
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Hafif Ticari Araçlarda Citroën Avantajı
2023 yılının en hızlı büyüyen hafif ticari araç markası Citroën, Berlingo Kombi modeli ile konfor seviyesini yükselterek, 185 bin TL için 12 ay vade ve %0 faizli kredi veya 250 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçenekleri sunuyor. Citroën Berlingo Van ise 150 bin TL için 12 ay vade ve %0 faizli kredi veya 200 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi ile yeni sahiplerini bekliyor.
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