Mart Ayına Özel: Citroën'den Sıfır Faizli Kredi Fırsatlarıyla Yeni Araç Sahibi Olma Şansı!

Hafif Ticari Araçlarda Citroën Avantajı

2023 yılının en hızlı büyüyen hafif ticari araç markası Citroën, Berlingo Kombi modeli ile konfor seviyesini yükselterek, 185 bin TL için 12 ay vade ve %0 faizli kredi veya 250 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçenekleri sunuyor. Citroën Berlingo Van ise 150 bin TL için 12 ay vade ve %0 faizli kredi veya 200 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi ile yeni sahiplerini bekliyor.