Araç sahiplerine tüm ihtiyaç duydukları hizmetleri tek platform üzerinden sunan Rabam, otomobilleri yaza hazırlamak için araç ve klima bakımını önerirken tüm bu süreçte kullanıcıların arabalarını evden-eve teslim ederek zaman ve maliyetten tasarrufa imkan tanıyor.

Araç sahiplerine bakım, muayene, araç yıkama, mini hasar onarımı, ekspertiz, akaryakıt ve lastik değişimi olmak üzere toplam 7 alanda 50’den fazla hizmet sağlayan Rabam, mevsim geçişlerinde can güvenliğini tehlikeye atacak ve maddi hasarlara sebebiyet verecek problemlerden uzak kalınmasına destek oluyor. Yaz mevsiminde de akıllı hatırlatmalarla araçların ihtiyaçlarını kullanıcılara bildiren Rabam, sürücülerin ihtiyacı olan her türlü hizmeti tek tıkla sunuyor.

“Zaman içerisinde oluşan hasarlar büyük sorunlar meydana getirebilir”

Rabam olarak kullanıcılarına yazın da yeni nesil avantajlar sağladıklarını ifade eden Rabam Kurucusu R. Kaan Aydoğan, “Yazın araç bakımı güvenli bir sürüş için en önemli adımlardan bir tanesidir. Araç sahibi tarafından fark edilemeyen fakat zaman içerisinde oluşan hasarlar büyük sorunlar meydana getirebilir. Genelde 1 yıl olan bu periyot 10.000/15.000 km, 20.000/30.000 km, 30.000/45.000 km’de gerçekleşir. Bu bakım daha güvenli bir sürüş ve aracın performansını olabildiğince korumayı sağlar. Rabam Araç Bakım Hizmeti ile uygulamamıza kayıtlı olan tüm araçlar için araç bakım hizmeti yapıyoruz. Yetkili servis tarafından önerilen işlemleri Rabam araç uzmanları değerlendirerek sürücüleri bilgilendiriyor. Tüm bu süreçte sürücüler yaza yenilenerek girerken, ek ve gereksiz masraflardan kurtuluyor” dedi.

"Düzenli klima bakımı ile hem aracınızın hem de kendi sağlığınızı koruyun"

Sıcak havalarda konforlu sürüş için klimalar daha da önemli hale geliyor. Sürücülerin klima bakımı ile yazı tertemiz karşılayabileceğini söyleyen Kaan Aydoğan “Klima filtreleri, toz, polen ve diğer kirleticileri filtreleyerek araç içerisindeki hava kalitesini arttırıyor. Diğer yandan temizleme işleminin ardından, araçların soğutma sistemi performansı yükseliyor, sürüş sırasında arabanının iç sıcaklığı da daha hızlı ve etkili bir şekilde düşüyor. Ayrıca klima bakımı, insan sağlığı için de faydalı. Özellikle alerji, astım gibi kronik hastalıkları olanlar, bebekler ve çocuklar bu durumdan daha çok etkileniyor. Sistemin ömrünü uzatan düzenli klima bakımı sayesinde küf ve mantar gibi zararlı organizmaların büyümesinin önüne geçilerek arabanın iç sağlığı da korunmuş oluyor. Bu sayede solunum problemleri, alerjik reaksiyonlar ve diğer sağlık sorunları riskleri azaltılıyor; daha temiz, steril ve havadar bir yaşam alanı sağlanıyor” ifadelerini kullandı.

App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, dijital asistanlık hizmeti ile araçların muayene ve yıllık bakım tarihi gibi konuları da takip ediyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ