TÜRKİYE’NİN KORSAN PARTİSİ

Efendim dünya kuruldu kurulalı korsanlardan kurtulamadı…

Korsanlar önce denizlere hakim oldu…Ülkeleri çökertti, kimi zamanda yüceltti…

Sonra askeri güçler arttı, korsanlar açık denizlerde öyle rahatça bayrak dalgalandıramaz oldu..

Ama hiç eksilmediler… Her yerden pıtrak çıkmayı becerdiler.

Denizde yeterince “rant” bulamayan korsanlar bu kez karaya çıktı…

Önce bankalar kanalıyla korsanlığa başladılar, offshore hesapları açtılar.

Offshore hesapları ekonomik anlamda tam bir korsanlık anlayışı olarak nitelemek mümkün.

Ne demek bu offshore hesabı; kesinlikle denizden uzakta gibi bir anlamına geliyor. Ekonomik anlamı ise vergiden uzak demek. Yani; kelime anlamı olarak kıyıdan uzak anlamına gelen offshore, ekonomide kaba bir tabir ile vergiden uzak anlamına taşıyor. Vergilerin yüksek olduğu ülkelerde (Türkiye, Avrupa Birliği vs) yaşayan vatandaşlar, vergi ödememek için ticari faaliyetlerini o ülkenin dışında sürdürerek vergi ödemekten kurtulurlar.

Ekonomiden sonra korsanlar her türlü üretime el attılar…

Gıda ürününden, tekstile, sanayi ürünlerine kadar tüm mal üretiminde kriminal deyimiyle “ merdiven altı üretim” yaparak offshore’cü şirketlere meydan okudular…

Sonra yayıncılıkta boy gösterdiler, sanal bahisçi oldular,

Son büyük başarıları ise taksicili sektöründe oldular. Aslında bu son korsanları halk sevdi. Çünkü bu hayat pahallığında onlar kurtarıcı gibi oldular.

Amma korsanlarında korsanı çıktı, çürük çarık mal üretenler “merdiven altının kalitesini” iyice düşürdü, halk sağlığı ile oynadılar…

Yani korsanlar her türlü düzenli yapıya karşı koyan bir yapı…

Şimdi sıkı durun sonun korsanlar siyasete de ele attı… Bir çok ülkede bu kez “yasal çerçevede korsan patiler” kuruldu..

Bu kosan partiler kendilerini; sivil hakları, telif ve patent yasalarında reformu, bilginin serbest paylaşımını, bilgiye erişim özgürlüğünü ve şeffaflığı destekleyen örgütler olarak tanımlıyor.

İsveç'te 2006 yılında kurulan ilk Korsan Partisi, telif hakkı yasaları, patent ile ilgili değişiklik ve bu konularda reform hareketleri için çabalamaktadır. Parti gündeminde ayrıca, devlet yönetiminin şeffaflığı ve İnternet üzerinde gizlilik için doğru, dürüst bir ortamın güçlendirilmesi için destek veriyor.

Enternasyonal korsan partiler ulusal korsan partiler şemsiye organizasyonudur. 2006 yılından bu yana organizasyon, gevşek bir birlik olarak var olan ulusal partilerin ekim 2009 tarihinden itibaren Belçika merkezli sivil bir toplum kuruluşu durumuna gelmiştir. Bugün 40’tan fazla ülkede korsan parti var.

Korsan Parti Türkiye (kısaca KPT), ilk olarak 26 Ağustos 2009’da kuruldu. Bir yıl geçmeden 2010 yılında yaşanan ayrılıklar ve iç tartışmaların ardından dağıldı.; 2013 yılında bu kez 3 siyaset meraklısı tarafından yeniden kuruldu.. Oluşum 2015 yılından beri inaktifti,2017 yılında yeniden örgütlenmeyi denedi ama başarılı olamadı.. Örgüt, 21 Ocak 2021 tarihinde yeniden kuruluş sürecine girildi.. Farklı arka planlardan birçok insanın katılımıyla, Yeniden Kuruluş Komitesi kuruldu. Parti bir süre çalışmalarına hız vermeye çalıştı ama 2022 itibarıyla yeniden aktifliğini yitirdi.

Partinin kuruluş çalışmalarında ana hedef olarak siyasi yelpazenin hiçbir tarafında yer almadıklarını deklare etmişlerdi. Korsan Parti’nin tek hedefinin “insan hakları” olduğunu ilan ettiler..…

Türk Korsan Partisi yaşamayı başarıp siyasete aktif olarak deve m edebilseydi seçmenin ilgisini çekebilir miydi. Orasını kestirmek zor..

Ancak hedeflerindeki İnsan Hakları kavramı tüm siyasetçilerinin ağında sakız gibi. Habire çiğniyorlar, çiğneye çiğneye de çürüttüler…