Günlük hayatımızda daha fazla duymaya başladığımız bir kavramdan bahsetmek istiyorum. Sanırım teknolojik gelişim, reklamlar, bu alanda verilen eğitimlerin yaygınlaşmasının sonucunda “Sanat Terapisi” bilinirliğini arttırdı.

Geçtiğimiz yıllar da bende bu konuda eğitim almıştım. O dönemde Türkiye’de yeni yeni bilinmeye ve eğitim verilmeye başlanmıştı. Bugünkü yazımda sizlere detaylı bilgi aktarmaya çalışacağım.

Sanat terapisi, bireylerin duygularını, düşüncelerini ve deneyimlerini sanatsal ifade aracılığıyla keşfetmelerine ve ifade etmelerine olanak tanıyan bir terapi biçimidir. Bu terapi türü, katılımcıların kendi iç dünyalarına daha derin bir bakış atmasına ve çoğu zaman sözcüklerle ifade edilemeyen duyguları sanat aracılığıyla dışa vurmasına yardımcı olur. Sanat terapisi; resim, heykel, dans, drama, müzik gibi çeşitli sanat disiplinlerini kullanabilir ve her yaştan insan için uygundur.

Sanat terapisi, psikoloji ve sanatın kesişim noktasında yer alır ve kişinin yaratıcılığını, düşünce ve duygularını keşfetmek için bir araç olarak sanatı kullanır. Bu terapide, süreç ürün kadar önemlidir; yani sanat eserinin kendisi kadar, eserin yaratılma süreci de terapötik değere sahiptir.

Sanat terapisi, çok çeşitli durumlar ve rahatsızlıklar için destekleyici bir tedavi olarak kullanılabilir. Bu alanlar arasında; anksiyete ve depresyon, duygusal veya davranışsal sorunlar, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), kronik hastalıklar, alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklar, otizm spektrum bozukluğu, sosyal ilişkilerde zorluk çeken çocuklar ve ergenler gibi birçok durum yer alabilir.

Sanat terapisi seansları, bireysel veya grup halinde gerçekleştirilebilir. Terapist, katılımcıları çeşitli sanat malzemeleri ve teknikleriyle çalışmaya teşvik eder. Bu süreçte katılımcıların sanat becerilerine veya yeteneklerine odaklanmak yerine, onların duygusal ifadesine ve içsel keşfine odaklanılır. Katılımcılar yaptıkları sanat çalışmaları üzerinden terapist ile düşüncelerini, hislerini ve deneyimlerini paylaşır. Bu paylaşım, kişisel farkındalığın artmasına ve çözüm odaklı düşünce yapısının gelişmesine yardımcı olur.

Sanat terapisi bireylerin; kendi kendine ifade yeteneklerini geliştirmesine, duygusal rahatlama sağlamasına, kendi hakkında ve çevresi hakkında daha derin bir anlayış geliştirmesine, travma, kayıp ve yas gibi zorlayıcı deneyimleri işlemesine, sosyal becerilerini ve empati yeteneğini güçlendirmesine yardımcı olur. Aynı zamanda, bireylerin zihinsel, duygusal ve bazen de fiziksel iyilik halini destekleyen, kendilerini ifade etmelerine ve kişisel sorunlarını sanat yoluyla ele almalarına olanak tanıyan güçlü bir araçtır. Her ne kadar bu terapi biçimi herkese uygun olmasa da, birçok kişi için terapötik bir süreç olarak değerli faydalar sunabilir.

Her zaman söylediğimiz gibi “Sanat İyileştirir.!”

Sanat ve sevgiye kalın…