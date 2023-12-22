DÖRT OYUNCU

Malum karardan sonra Fenerbahçe evinde Konyaspor ile oynayacakken yılbaşı piyangosundan çıkan Kayseri deplasmanındaydı. Evsahibi ekip mütevazı kadrosuna rağmen Recep Uçar hocanın önderliğinde gayet iyi futbol oynamaya başladı. Ligdeki yerleri de oynadıkları futbol ile örtüşüyordu. Fenerbahçe'ye karşı da iyi oynayıp karakterli bir mücadele ortaya koydular.

Dzeko tedbir amaçlı, İrfan Can derbide daha güçlü olsun diye kulübedeydiler. Cengiz eski günlerine dönüyor gibiydi adeta attığı golle. Topu alışı, dönüşü, rakibini ekarte edişi ve meşin yuvarlağa sağ ayağı ile vuruşu hakikaten eski Ünder'i hatırlattı hepimize. Cengiz'in eski günlerine dönmesi Milli Takımımızın mücadele edeceği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için de elbette önemliydi. Fizik gücünü biraz daha artırmalı tecrübeli oyuncu.

Sonra Batshuayi. Fenerbahçe'nin yarasa adamı. "Beni yabana atma" dedi hocasına. İyi oynadı. Güzel goller attı. Penaltıyı tavana attı. Bir çok Fenerbahçe'li Tadic'in penaltılarını yürekleri ağızlarında izlerken, Mitchy'nin soğuk kanlılığı ve yaptığı vuruştaki ustalığıyla soğuk Kayseri akşamı ısındı Fenerbahçe’li taraftarlar adına adeta.

Dzeko ligde ilk defa sahaya çıkan kadroda değildi. Ama Fenerbahçe'nin sahadaki görüntüsünde Dzeko veya Batshuayi'nin yer alması fark etmeyecekti ilerleyen dakikalarda. Mitchy görevini fazlasıyla yerine getiriyordu. Fenerbahçe dalgalı bir oyun sergilerken, taraftarlarına bol adrenalin hissettirdi özellikle ikinci yarıda.

BU TAKIMIN PSİKOLOĞU YOK MU?

Fenerbahçe bu iki oyuncusuyla güzel goller üretirken ve 3 puanı deyim yerindeyse Ünder ve Mitchy liderliğinde hanesine yazdırırken, madalyonun diğer tarafında Fred ve Mert Hakan vardı.

Sakatlık yaşadığı dönemde hangi takım taraftarı olursa olsun herkes anladı ki Fred bu takımın olmazsa olmazıydı. Ferdi'yi de es geçmeyelim bu arada. Fred ki Brezilya Milli Takımında ve Manchester United'da üst düzey futbol oynamış ve takımın yükünü 6 ve 8 pozisyonlarında çekmiş, hatta kimi karşılaşmalarda 10 numara bölgesine de göz kırpan oyunlar sahnelemisti rakip sahada.

Mert Hakan Yandaş. Ben diyeyim 1 ay, siz diyin 2 ay. Topuğundaki sakatlığından dolayı haftalardır, aylardır sahada olmayan üstelik de takımın kaptanlarından olan dolayısıyla diğer oyunculara örnek olması gereken Mert'in gördüğü kırmızıya ne demeli sizce?

İkisinin de yaptığı inanılacak gibi değil. Djiku'yu unuttuğumu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Hakikaten neden sarı kart gördüGana'lı stoper? Bakın bu üç oyuncunun aldığı kartların hepsi hakeme itirazdan geldi. Bu pazar günü alınacak bir galibiyetle belki de şampiyon olacak takımlarının önüne fena halde taş koydular. Yakışmadı. Bu arada, Kayserispor’un umut vadeden atağının tehlikeye dönüşebilecek olma ihtimaline karşı taktik faul yapıp sarı kart gören Jayden'i da kutluyorum.

Gecenin Notu: Fenerbahçe maç içinde zaman yükseldiği zaman zaman düştüğü oyunu kazanmasını bildi. Bu derbi öncesinde çok önemliydi. İsmail hocanın bu maçtan alacağı dersler var mı? Kesinlikle. Bir, Fenerbahçe deplasmanda güçlü bir takıma karşı oynasada bir farklı öndeyken bu kadar defansa çekilmez. Siz hoca olarak takımınıza Çanakkale geçilmezi taktik olarak uygulatamazsınız ki bu dakikalarda Fenerbahçe eksik de değildi. Son iki dakikada geldi kırmızılar. İki, bu takıma futbolcularla zaman zaman teke tek ve bazı günlerde de tüm kadroya ekip olarak terapi vermesi gereken bir psikolog gerekiyor. Böylesine sorumsuzca alınan kartlar affedilemez. Herkes aklını başına toplamalı!