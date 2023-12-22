GÜNÜMÜZ İNSANINDA DAVRANIŞ ŞEKİLLERİ

Müslümanın görevi yeryüzünde HAKK'IN tesisi için çalışmak olmalıdır. Zira HAK gelmeden BATIL yer değiştirmez. Allah, Mülkünde tek EGEMENDİR. Orada, Kullarından yanlış değil, güzel işler yapmasını ister. Allah güzeldir güzeli de sever.

Şeytanlar, Dostlarından tam tersini ister. Şeytanların yol arkadaşları KÂFİRLER de, BATILIN tesisi için yeryüzünden HAKK'IN kaldırılmasını isterler.

İsra 81:) Allah'u Teala peygambere Mekke’ye girerken şöyle de dedi: "HAK geldi BATIL zevâle erdi. Gerçekten BATIL daima yok olmaya mahkumdur."

Kehf 56:).......KÂFİRLER ise HAKK'I BATILLA ortadan kaldırmak için mücadele ediyorlar. Ayetlerimizi ve kendilerine yapılan uyarımızı ALAYA alırlar.

Günümüzde MÜSLÜMANLARIN büyük çoğunluğu Dünyevi NİMETLERE yoğunlaşmış durumdadır. Mal SEVGİSİ kalplerin derinliklerine kadar inmiş vaziyettedir. Herkes nasıl yaparım da MALIMI çoğaltırım peşinde. Maalesef DEĞERLERİN büyük çoğunluğu da kulak arkası edilmiştir bu yolda. Oysa bizim MEDENİYET değerlerimiz bu denli ve bu amaçlı mal sevgisi üzerine kurulmamıştı. Yaşantımızın bir takım incelikleri vardı. Şimdi onların çok uzağına savrulma var. Firavun PİRMİTLERİNİ dikmek değildi amaç. MÜTEVAZİLİK'Dİ esas ölçü. Görünen o ki azgın nefsin ESARETİNE girilmiş. Öyle ki, ĶÖTÜLÜKLERE karşı DİRENME gücü kaybedilmiş.

İMTİHAN unutulur olunca yukarıdaki YALNIŞLIKLAR'DA boşluk doldurmuş. Çalışmak ömür boyu mutlaka olacaktır. Ancak kazanç taksimatı BEN üzerinden BİZE, Kardeşlere, İnsanlığa HİZMETE, YARDIMA, DESTEĞE, İNFAĞA dönüştürülmeliydi. Müslümanın fıtratı MAKUL'E ve KANAATA daha uygundur. Allah'ın sevdiği kul bu kuldur. İhtiyaç sahiplerinin HAKLARININ verilmediği her durum ZULÜMDÜR. Müslüman ADALETİN, HAKK'IN ve MERHAMETİN mücadelecisidir. Müslümanlar için asıl hayat ,ebedi olan AHİRET hayatıdır. Bu hayatı kazanacak için emeği tüketmek gerekir.

Yusuf 109:)......Ve elbette AHİRET evi KORUNANLAR için daha hayırlıdır. Hâlâ AKIL etmeyecek misiniz?

Cuma bayramınızı tebrik ederim. Selamlar Allah'a emanet olunuz Günk. Kul. S.