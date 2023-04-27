Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir, İbrahim Selim'in programına katıldı. Sosyal medyada özellikle kaşlarıyla ilgili komik capsler yapılan Mert Ramazan Demir, liseda başından geçen bir anısı paylaştı. Demir, "Lisede tıraş makinasıyla kaşlarımı kestim ve aylarca çıkmadı. Bütün özgüvenim gitmişti. Kaşlarımın çıkması için her gün dua ettim" ifadelerini kullandı.

İbrahim Selim herkesin çok merak ettiği bir soruyu Mert Ramazan'a sorarak"Kaşlarını alıyor musun?" dedi. Genç oyuncu bu soruya gülerek şu şekilde cevap verdi;

"Sizin de böyle bir kaşınız olsa bir el atardınız. Sen beni bir de lisede görecektin. Kaşlarımdan dolayı benimle çok dalga geçiyorlardı. Benim en büyük travmalarımdan biriydi. Şu anda da sevdiğim şeylerden biri. Liseye giderken bir gün çok fena bunaldım ve tıraş makinasıyla kaşlarımı kestim. Kaşımın sadece kenarları kaldı. O yaz bir fırında çalışırken bir kaşçı abla geldi ve 'sen bu kaşına naptın?' diye sordu. 'Bu kaş küser' dedi. Kaş çıkmıyormuş yani ve benim kaşlarım uzun zaman çıkmadı. O kaşlarımın hali benim bütün özgüvenimi bitirdi. Kaşlarımın çıkması için çok dua ettim. Şuan bunu gülerek anlatıyorum ama o zamanlar çok zordu" dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi