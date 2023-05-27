Star TV'de büyük bir ilgiyle izlenen ve reytinglerde zirveye yerleşen Yalı Çapkını dizisi, seyircileri heyecanlandıran yeni bir gelişmeyle karşımıza çıktı. Kolsuz Necip Usta olarak dizide 2 bölüm yer alan usta oyuncu Menderes Samancılar, yeni sezonda kadroya dahil oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sevilen dizi Yalı Çapkını'nın başarılı oyuncu kadrosunda olduğunu duyurdu. İlk bölümlerde "Kolsuz Necip Usta" karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan ünlü oyuncu Menderes Samancılar, diziye geri dönüyor.

Kolsuz Necip Usta Yalı Çapkını'na geri dönüyor

Halis Ağa karakterini canlandıran usta oyuncu Çetin Tekindor'un torunu Fuat'ı kaybetmesi üzerine, Menderes Samancılar'ın canlandırdığı Kolsuz Necip Usta, Halis Ağa'ya başsağlığı dilemek için diziye geri dönüyor. Samancılar'ın bu konuk oyunculuk performansıyla izleyicileri bir kez daha etkilemesi bekleniyor.

Yalı Çapkını dizisinin yapımcıları tarafından yapılan açıklamada, Menderes Samancılar'ın sadece bir bölüm için diziye konuk olacağı ve hikayenin gidişatında önemli bir rol üstleneceği belirtildi. Samancılar'ın dönüşü, dizinin heyecanını ve duygusal derinliğini artıracak gibi görünüyor.

Menderes Samancılar Kimdir?

Menderes Samancılar, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. 29 Eylül 1959 tarihinde İstanbul'da doğan Samancılar, sanat hayatına tiyatro ile başlamıştır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Samancılar, daha sonra çeşitli tiyatro topluluklarında sahne almıştır.

Samancılar, Türk tiyatrosunda önemli başarılara imza atmış ve birçok oyunda yer almıştır. Usta oyuncu, Ankara Devlet Tiyatrosu, İstanbul Devlet Tiyatrosu ve Tiyatro Stüdyosu gibi önemli tiyatro kuruluşlarında görev almıştır. Sahnelediği oyunlarda gösterdiği performanslarla takdir toplayan Samancılar, tiyatro alanında saygın bir isim haline gelmiştir.

Sinema ve dizi alanında da geniş bir repertuvara sahip olan Menderes Samancılar, birçok önemli yapımda rol almıştır. "İstanbul Kanatlarımın Altında", "Beynelmilel", "Muhsin Bey", "Uzak", "Düş Gezginleri" gibi tanınmış filmlerde oyunculuk yapmıştır. Ayrıca, "Kavak Yelleri", "Baba Ocağı", "Gönülçelen", "Ulan İstanbul" gibi popüler dizilerde de başarılı performans sergilemiştir.

Menderes Samancılar, sahip olduğu oyunculuk yeteneği ve kendine özgü tarzıyla Türk sanat camiasında sevilen bir isimdir. Uzun yıllardır sahne ve ekranlarda varlığını sürdüren Samancılar, dikkat çeken rolleri ve etkileyici performanslarıyla izleyicilerin takdirini kazanmıştır.