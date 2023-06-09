Bu değişimin etkilerini Volkswagen Golf fiyat listesinde de görmekteyiz. Mayıs ayına göre, Golf fiyatlarına 165 bin TL'ye yakın bir zam geldi. Geçtiğimiz ay en düşük fiyatı 805.500 TL olan Golf, bu ay 913.100 TL'lik etiket fiyatıyla müşterilerini bekliyor. Ailenin en üst paketi ise 1,4 milyon TL'lik fiyata ulaştı.

Volkswagen Golf'un güncellenen fiyat listesi şu şekildedir:

- Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel Impression: 913.100 TL

- Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Life: 1.086.100 TL

- Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Style: 1.224.700 TL

- Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG R-Line: 1.275.600 TL

- Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style: 1.304.100 TL

- Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line: 1.393.000 TL

Bu fiyatlar Mayıs ayında ise şu şekildeydi:

- Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel Impression: 805.500 TL

- Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Life: 958.000 TL

- Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Style: 1.080.200 TL

- Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG R-Line: 1.125.100 TL

- Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style: 1.150.300 TL

- Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line: 1.228.700 TL

Bu son gelişmeler, otomobil piyasasındaki dalgalanmaların ne kadar hızlı ve etkileyici olabileceğini gösteriyor. Alıcılar ve satıcılar, bu tür dalgalanma