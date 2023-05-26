Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Volkswagen Caddy için ÖTV sıfırlandı. Bu karar, Türkiye’deki otomotiv sektöründe büyük bir etki yarattı ve birçok kişi tarafından merakla beklenen vergisiz fiyat listesi de açıklandı. Volkswagen Caddy’nin ÖTV sıfırlaması hakkında detaylıca konuşacağız ve ayrıca vergisiz fiyat listesi hakkında bilgi vereceğiz.

Volkswagen Caddy için ÖTV Sıfırlaması Nedir?

ÖTV sıfırlaması, Özel Tüketim Vergisi’nin tamamen kaldırılması anlamına gelir. Volkswagen Caddy için yapılan bu karar,taksi, dolmuş, minibüs, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı ile yetki belgeli ticari yük taşımacılığı faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, sahip oldukları ve faaliyetlerinde kullandıkları araçları aynı cins araçlarla yenilemeleri halinde bu araçların alımı sırasında ÖTV ödemeyecekler.

Volkswagen Caddy Vergisiz Fiyat Listesi

Vergisiz fiyat listesi hakkında detaylı bilgiye sahip olmak çok önemlidir. Bu listede, araçların vergisiz fiyatları yer almaktadır. Volkswagen Caddy için vergisiz fiyat listesi şu şekildedir:

Araç Modeli Vergisiz Fiyatı Volkswagen Caddy Impression 2.0 TDI 122 PS Manuel 528.000 TL Volkswagen Caddy Impression 2.0 TDI 122 PS DSG Otomatik 557.000 TL Volkswagen Caddy Life 2.0 TDI 122 PS Manuel 584.000 TL Volkswagen Caddy Life 2.0 TDI 122 PS DSG Otomatik 604.000 TL Volkswagen Caddy Style 2.0 TDI 122 PS DSG Otomatik 630.000 TL

Volkswagen Caddy’nin ÖTV sıfırlaması Türkiye’deki otomotiv sektöründe büyük bir değişiklik yarattı. Bu karar, aracın Türkiye’deki satış fiyatını önemli ölçüde düşürdü ve birçok kişi tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Ayrıca, vergisiz fiyat listesi de açıklandı ve bu listede araçların vergisiz fiyatları yer almaktadır. Volkswagen Caddy sahibi olmak isteyenler, bu listede yer alan fiyatları göz önünde bulundurarak kararlarını verebilirler.