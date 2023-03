Modern Veri Korumada lider olan Veeam® Yazılım, YENİ Veeam Backup for Microsoft 365 v7’yi piyasaya sundu. 14 milyondan fazla kullanıcının korunduğu Veeam Backup for Microsoft 365'in en son sürümü, değişmezlik özelliğiyle veri korumayı güçlendiriyor, yedekleme altyapısı ortamında gelişmiş izleme ve analitik sunuyor ve Veeam Service Provider Console ile daha derin entegre olarak BaaS (hizmet olarak yedekleme) için daha fazla kontrol sağlıyor. Ayrıca, Microsoft 365, Microsoft Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business ve Microsoft Teams için 1 numaralı yedekleme ve kurtarma çözümü. "Microsoft 365 birçok kurum için iletişimin merkezinde yer alıyor ve bu verileri en üst seviyede korumak hiç bu kadar önemli olmamıştı." diyen Veeam CTO'su ve Ürün Stratejisinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Danny Allan sözlerine şöyle devam etti: "Kurumların %78'i Microsoft 365'i üçüncü parti ya da BaaS ile koruyor. Şirketler kaçınılmaz hale gelen fidye yazılımları ve siber saldırılardan hızla kurtulma becerilerinin ve kritik verilerini korumanın ne kadar önemli olduğunun farkındalar. İşletmelerin faaliyetlerini kesintisiz sürdürmeleri için çalışan Veeam’in Backup for Microsoft 365 çözümümün son versiyonu sayesinde kurumların içleri daha rahat ve verileri daha güvende." Veeam Backup for Microsoft 365 v7’de öne çıkan özellikler şöyle:

Değişmez yedek kopyalar : Fidye yazılımı saldırılarına karşı Microsoft 365 verilerinin korunduğuna emin olun. Değişmez kopyalar, Microsoft Azure Blob/Archive, Amazon S3/Glacier ve S3 Object Lock desteğine sahip S3 uyumlu depolama dahil olmak üzere herhangi bir nesne depolama havuzunda depolanabilir.

: Fidye yazılımı saldırılarına karşı Microsoft 365 verilerinin korunduğuna emin olun. Değişmez kopyalar, Microsoft Azure Blob/Archive, Amazon S3/Glacier ve S3 Object Lock desteğine sahip S3 uyumlu depolama dahil olmak üzere herhangi bir nesne depolama havuzunda depolanabilir. Tam görünürlük : Veeam ONE ve Veeam Data Platform entegrasyonları, Microsoft 365 yedekleme ortamları için gelişmiş izleme, raporlama ve uyarılar sağlayarak eksiksiz kurtarma stratejisinin güvenilirliğini garanti eder.

: Veeam ONE ve Veeam Data Platform entegrasyonları, Microsoft 365 yedekleme ortamları için gelişmiş izleme, raporlama ve uyarılar sağlayarak eksiksiz kurtarma stratejisinin güvenilirliğini garanti eder. BaaS için daha fazla kontrol: Kullanıcılar, daha fazla günlük gereksinimi karşılamak için self-servis yedekleme, izleme ve geri yüklemede daha çok seçeneğe sahip.

v7, Veeam Backup for Microsoft 365 için iki entegrasyon sunuyor: Veeam ONE ve Veeam Service Provider Console. Veeam ONE v12 ile sunulan gelişmiş izleme ve raporlama özellikleri, Microsoft 365 yedekleme ve depolama kaynaklarının proaktif olarak ve anında izlenmesini sağlıyor. Kullanıcılar sorunları anında çözmek için uyarılar alıyor, uyumluluk ve kurtarma noktası hedeflerinin (RPO'lar) karşılandığından emin olmak için hizmet seviyesi anlaşması (SLA) raporlarından yararlanabiliyor. Veeam Service Provider Console'daki mevcut özellikleri temel alan ikinci entegrasyon, kurumların Microsoft 365 yedeklemeleri için BaaS'ı bir Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) çözüm ortağıyla birlikte kullanırken daha fazla kontrol imkanı veriyor. Böylece kullanıcılar yedek oluşturma, korunan verileri izleme ve istedikleri zaman hizmet sağlayıcı yardımı olmadan veri kurtarma özerkliğine sahip olabiliyor. Ayrıca güvenli kurulum, otomatik faturalandırma ve REST API desteği daha kolay ve sorunsuz bir geçiş deneyimi sağlıyor.