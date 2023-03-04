Devletimin varlığı ,benim varlığımdır !

Ben ay yıldızlı bayrağım, İlteriş Kağan , Atatürk’üm , Ben devletim evet evet , devlet ben... Türküm.. Ne mutlu bana..

Al kırmızı Bayrağım, benim kanımın rengi, kızımın gelinliğinin rengi değil mi ?

Ben konuşmazsam kim konuşacak? Ben susarsam devlet susmayacak mı sanırsın ? Devlet susarsa ezan susmayacağını mı sanırsın ?

Tabi ki fikirlerimi söyleyeceğim ;

Yazıktır, günahtır bu kadim millete , askerime, güvenlik görevlilerime ve ekonomime..

40 yıl oldu terör örgütü ile mücadele , daha tamamen bitiremedik , dış güçlerin desteği ile hâlâ ayaktalar , şu anda ki terör örgütünün stratejisi , silahlı terörizmden daha tehlikeli ...2002 Hep milletvekili sayısı yanılmıyorsam 16 ... Oy %3,5 --- 2018 vekil sayısı 80 ... Oy oranı % 12 .. kimbilir 2023 ? Bunlar terör örgütlerinin savunucusu ve sözcülüğünü yapanlar değil mi ? Görüyorsunuz kilit parti durumuna geldi...

Ne tavizler alırsa Allah bereket versin diyecekler, ama temelimizden de bir kolon daha keseceklerini bilmez misiniz ?

Nerede bu nüfus planlanması ? Nerede bu Ülke strateji birimleri... Ne olacak tabi beklerler ki ; çok çocuk , çok oy...

Derhal strateji ve iç güvenlik bakanlığı kurulmalı, Ülke genelinde demografik yapımız acilen gözden geçirilmelidir ve tedbir alınmalıdır.

Türk devletleri ile sıkı işbirliği ile bu sorun çözülmelidir. Öyle jivkov sende gel demeyle bu iş olmaz.. Osmanlı 'ya sen ne bakarsın , şeriatın kestiği parmak acımaz der kelle alırdı da insanlar korkusundan sesini çıkaramazdı. Şimdi artık medeni dünya var, insan hakları var. Yok öyle şey artık...

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ÇOK YARARLI OLUR..

Kuran-ı Kerim sesli okumalarının (tilavet ) yeri camidir. Diyanet’e bağlı, donanımlı yetkili imamlar tarafından verilmesi yararlı olacaktır.

Aksi takdirde , tekkeler ve zaviyeler süregelir , maddiyata dönüşür. Eksik bilgilerle insanları yanıltabilirler. İnanç olarak Müslümanları zafiyete uğratabilirler.

Dernek, ocak, okul, dergah, ev ve münhal alanlarda bu gibi etkinlikler yasaklanmalıdır.

Bu gibi inanç organizasyonlar, resmi yerlerde yapılmaması halinde ; Cemaat, tarikat ve din tacirlerinin önüne geçilemeyeceği gerçektir.

Atatürk Diyanet kurumunu kurmasının başlıca sebepleri bunlardır. Ayrıca din işlerini devlet işlerinden ayrı tutma gayesindeydi..

Peygamber efendimizin güzel bir hadisi var

"ölecek gibi ibadet et , ölmeyecek gibi çalış"

Bizde inancımızı kalplerimize nakşederek , işimize bakacağız, herşeyi Allah'tan beklemeyeceğiz, Allah'ın bize verdiği aklı çalıştıracağız hepsi bu..

Saygı ve Sevgilerimle.

Kalın sağlıklı.