Uzman ve Başöğretmenlik başvuru ekranı 2023! Uzman ve başöğretmen sınavları başvurusu nasıl yapılır? sorusunun cevabı internet üzerinden defalarca aratıldı. Milyonlarca öğretmen ve adaylar uzman ve başöğretmenlik başvurusu hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için gözünü MEB'in açıklamalarına çevirdi. MEB tarafından Uzman ve Başöğretmenlik sınavı tarihi hakkında açıklama yapıldı. Peki, uzman öğretmenlik sınav başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV BAŞVURU TARİHLERİ

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na (ÖKB) katılmak isteyen adaylar, başvurularını 29 Mayıs ile 9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirebilirler. Bu tarihler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre belirlenmiştir. Başvuru sürecinde adayların gerekli belgeleri tamamlamaları ve başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru süresinin son gününe dikkat edilmesi önemlidir, çünkü süre dolmadan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

UZMAN VE BAŞÖĞRETMEN YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

Uzman ve Başöğretmen yazılı sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir.

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğretmenlerin ve uzman öğretmenlerin başvurularını yapabilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı'nın elektronik sistemlerini kullanmaları gerekmektedir. MEBBİS (Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi), öğretmenlerin ve idarecilerin eğitim süreçlerini takip edebilecekleri bir çevrimiçi platformdur.

MEBBİS üzerinden başvuru yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

MEBBİS resmi web sitesine giriş yapın: https://mebbis.meb.gov.tr/

Giriş yapmak için size verilen kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak hesabınıza giriş yapın.

Ana sayfada, başvuru yapmak istediğiniz bölümü seçin (Öğretmenler veya Uzman Öğretmenler).

Başvuru formunu dikkatlice doldurun ve istenen belgeleri ekleyin.

Başvurunuzu tamamladıktan sonra sisteme gönderin.

Başvurunuzun durumunu MEBBİS üzerinden takip edebilirsiniz.

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sağlık şartlarını taşımak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin öğretmenlik bölümlerinden mezun olmak veya eşdeğer bir yurtdışı üniversiteden mezun olmak.

Pedagojik formasyon belgesine sahip olmak veya pedagojik formasyon eğitimi almış olmak.

Öğretmenlik görevini yapmaya engel bir hali bulunmamak.

Kamu haklarından mahrum olmamak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, askerlikle ilgisi bulunmayan veya askerlik hizmetine devam eden adaylar için askerlik durumlarını belgelemek.

Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak veya hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

Alanında en az 3 yıl çalışmış olmak.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na (ÖKB) başvuruda bulunmak ve başarılı olmak.

Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde;

Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik

Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak şartları aranacaktır.