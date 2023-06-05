Son dönemin yıldızı parlayan rapçilerinin başında gelen Murda, 6 Haziran’da İzmir ile başlayan ‘Dua Tour 2023’ turnesi kapsamında Türkiye’deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Müziğe Hollanda'da başlayan, Bizey, Kraantje Pappie ve Ronnie Flex gibi dünyaca tanınmış hip-hop sanatçılarıyla gerçekleştirdiği çalışmaların ardından Ezhel’le birlikte hayata geçirdikleri ‘Aya’ şarkısı ile geniş kitlelere ulaşmayı başaran Murda’nın İzmir, Ankara ve İstanbul’da vereceği konserlerin biletlerinin satışına devam ediliyor.

Kendine has üslubu ve şarkı sözleriyle dikkat çeken Murda, Türkiye ve Avrupa’nın pek çok ülkesinde sevenleri ile buluşacağı ‘Dua Tour 2023’ kapsamında; 6 Haziran’da İzmir Arena, 7 Haziran'da Ankara ODTÜ MD Vişnelik ve 17 Haziran'da İstanbul Maximum UNIQ Açıkhava’da sevenleriyle buluşacak.

Murda konser biletlerine charmenko.net/murda üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi