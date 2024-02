TRT'nin yeni dizisi "Mehmed" Fetihler Sultanı ne zaman ? Saat kaçta?

TRT'den yapılan açıklamaya göre, dizide Ebu Eyyûb el-Ensarî karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ghassan Massoud, dizinin yayın gününde hayranları için bir video mesaj yayınladı.

Rol aldığı "Cennetin Krallığı" ve "Karayip Korsanları" gibi filmlerle tanınan usta oyuncu Massoud, mesajında büyük ve önemli bir projeye imza attığı için TRT'yi tebrik ederek, dizide yer almasının harika bir fırsat olduğunu söyledi.

Programı dolayısıyla dizinin ilk bölüm izlemesine katılamadığını dile getiren Massoud, "Şunu söylemeliyim: Hakikaten Peygamber Efendimizin, Konstantiniyye'nin fethinin müjdesini taşıyan büyük sahabe Ebu Eyyûb el-Ensari'nin karakterini canlandırmak harika ve özel bir şeydi." dedi.

Sanat hayatında televizyonda ve sinemada birçok İslami karakteri oynadığına işaret eden ünlü oyuncu, "Bunlardan belki de en öne çıkanı ilk Raşidin halifesi Ebubekir es-Sıddik karakteri ve Hollywood'da canlandırdığım ve Batı toplumu ve genel olarak dünyada büyük etkisi olan Selahaddin El-Eyyubi karakteridir. Şimdi de Ebu Eyyûb El-Ensari karakterini canlandırmaktan onur duydum ve bunun arzu edilen etkiyi ve iyiliği bulacağını tüm kalbimle umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Büyük liderlere mutlaka sahip çıkmamız gerek"

Ghassan Massoud, güçlü bir hükümdar ve lider olarak yeni bir çağ açan büyük sultan Fatih Sultan Mehmet Han'ı konu alan bir dizi yapmanın muhteşem bir başarı olduğunu vurgulayarak, "İslam milletinin tarihi boyunca büyük liderlere mutlaka sahip çıkmamız gerektiğini söylemek istiyorum. Bu dev projeden dolayı TRT 1 kanalı yetkililerini ve Miray Yapım'ı tebrik ediyorum. Harika bir fırsattı ve inşallah en kısa zamanda buluşmamızı tüm kalbimle diliyorum. İyi akşamlar Türkiye." ifadelerini kullandı.

Suriyeli oyuncu Ghassan Massoud, Cennetin Krallığı (Kingdom of Heaven) ve Karayip Korsanları da (Pirates of the Caribbean) dahil büyük prodüksiyonlu sinema filmlerinde önemli roller üstlendi.

Cennetin Krallığı'nda Müslüman orduların kumandanı Selahaddin Eyyubi rolünü üstlenen Massoud, 2006'da da Kurtlar Vadisi Irak filminde rol aldı. Çalışmalarını halen "Damascus Music and Drama School" ve "High İnstitution of Theatrical Arts" adlı platformlarda sürdüren Massoud, ayrıca Hz. Ömer dizisinde Hz. Ebu Bekir rolünü oynadı.