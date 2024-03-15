Teşkilat 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü İçin Özel Bir Çekim Gerçekleştirdi

TRT 1’de yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, milyonları ekran başına kilitleyen ‘Teşkilat’ bu hafta ekrana gelecek 100.bölümünün çekimlerini Türkiye’nin en özel yerlerinden birinde gerçekleştirdi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için Çanakkale’ye giden ekip hem duygusal hem de gurur dolu sahnelere imza attı.

17 Mart Pazar günü ekrana gelecek dizinin yeni bölümünde Çanakkale Şehitleri unutulmadı. Her yıl büyük bir saygı ve minnetle anılan şehitlerimiz bir kez de Teşkilat ekibi tarafından anıldı. Milli ve manevi değerleri el üstünde tutan dizinin yeni bölümünde unutulmayacak anlar yaşandı.

‘Teşkilat’, 100. bölümüyle pazar akşamı TRT 1’de.

“TEŞKİLAT” KÜNYE

Yapım : TIMS&B Productions

Yapımcı : Timur Savcı & Burak Sağyaşar

Yönetmen : Burak Arlıel

Senaryo : Teşkilat Yazı Grubu

Oyuncular : Murat Yıldırım (Ömer Atmaca), Aybüke Pusat (Neslihan Erdemsoy), Yunus Emre Yıldırımer (Korkut Sönmezay), Sarp Levendoğlu (İbrahim Karahoca), İlker Aksum (Kambur), Serdar Yeğin (Uzay Çelenkli), Tuğçe Açıkgöz (Gizem Kırcalı), Ebru Nil Aydın (Sacide Atmaca), Selin Genç (Sena), Melisa Akman (Nazlı Hisarca) ve Cengiz Bozkurt (Çetin Erdemsoy)

Teşkilat Fragman