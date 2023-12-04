Televizyon ve Müzik Dünyasının Parlayan Yıldızları: 49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri

Televizyon, müzik ve dijital dünyanın en iyilerinin öne çıktığı, prestijli bir etkinlik olan "49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri", bu yıl da sahiplerini buldu. Ödül töreni, ünlü sunucular Cem Davran ve Çağla Şikel'in ev sahipliğinde, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi.

Dizilerin Gözde İsimleri ve Başarıları

Bu özel gecede "Yalı Çapkını" dizisi, "En İyi Dizi" kategorisinde zirveye oturdu. Oyunculuk alanında da parlayan yıldızlar vardı: Pınar Deniz, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanırken, Salih Bademci "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başarılı performansları "En İyi Dizi Çifti" ödülünü getirdi.

"Pantene Yıldızı Parlayanlar" kategorisinde, genç yetenekler Özge Yağız, Sıla Türkoğlu, Simay Barlas ve Caner Topçu öne çıktı. Ayrıca, "Yargı" dizisi "Başarı Ödülü"nü alarak kendi kategorisinde farkını ortaya koydu.

Çocuk oyuncularda da bir yıldız parladı: Ada Erma "En İyi Çocuk Oyuncu" ödülünü kazandı. Romantik komedi ve dizi kategorilerinde ise "Ya Çok Seversen" ve başarılı oyuncuları Kerem Bürsin ile Hafsanur Sancaktutan ödüllerle taçlandırıldı.

Komedi dünyasında ise "Güldür Güldür Show", "En İyi Komedi Dizisi" seçildi. Çağlar Çorumlu ve Ecem Erkek, "Ayak İşleri" ve "Güzel Günler" yapımlarıyla komedi kategorisinde oyunculuk ödüllerine layık görüldü.

Müzik Dünyasının Parlayan Yıldızları ve Yaşam Boyu Başarı

Nükhet Duru, müzik dünyasına katkılarından dolayı "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü alarak gecenin en anlamlı ödüllerinden birine sahip oldu. Arabesk ve fantezi müzikte Derya Bedavacı ve Hakan Altun "En İyi Şarkıcı" ödüllerini aldı. Modern müzikte ise Melike Şahin ve Edis dikkat çekti. Rap müziğin yükselen ismi Blok3, "En İyi Rapçi" ödülüne layık görüldü.

Spor ve Yarışma Programlarındaki Başarılar

"En İyi Spor Programı" ödülünü "Bein Süper Lig" kazanırken, Gültekin Onay, Tolga Zengin ve Emir İşlek bu başarının mimarları oldu. Popüler yarışma programı MasterChef Türkiye ise "En İyi Yarışma" kategorisinde zirveye ulaştı.

Gündüz Kuşağı ve Sunuculuk Ödülleri

"Atv'de yayınlanan "Esra Erol'da" programı "En İyi Gündüz Kuşağı Programı" ödülünü alırken, Kenan İmirzalıoğlu "En İyi Erkek Sunucu", Müge Anlı ise "En İyi Kadın Sunucu" oldu. Ayrıca, influencer Necibe Ahmedi, oyuncu Kemale Priyeva ve şarkıcı Samira Efendi "Azerbaycan'ın Parlayan Yıldızı" ödülünü kazandı.

Samira Efendi'nin ödül töreninde yaptığı duygusal açıklama, gecenin önemli anlarından biriydi. Efendi, kampanyadan elde edeceği gelirin yarısını Kahramanmaraş depreminde anne-babasını kaybeden çocuklara, diğer yarısını ise Karabağ şehitlerinin çocuklarına bağışlayacağını belirtti.

Bu özel gece, televizyon ve müzik dünyasının en parlak yıldızlarının başarılarını kutlamak ve onları onurlandırmak için muhteşem bir platform oldu. Gecenin sonunda herkes, bu etkileyici etkinliğin yarattığı büyüyle ayrıldı.

"Gazze'deki çocukların yanında olduğumu söylemek istiyorum"

Madrigal'in "En İyi Müzik Grubu" ödülünü aldığı gecede grubun bateristi Sanlı Akgün, "Hayallerine ulaşmayı bırakın, yeteneklerini bile fark edemeden ölen çocuklar var çok yakın bir yerde. Lütfen buna da duyarlı olalım. Buradan Gazze'deki tüm çocukların yanında olduğumu söylemek istiyorum." dedi.

Sunucu Cem Davran ise "En İyi Çocuk Oyuncu" ödülünü alan Ada Erma'nın "Bu ödülü çocukların ölmediği bir dünyada almak isterdim." sözlerini hatırlatarak, "Şunu da unutmayalım. Yanı başımızda da büyük bir zulüm var. Hani çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler." şeklinde konuştu.

Bununla ilgili kalpten kalbe, iki üç cümle paylaşılması gerektiğine işaret eden Davran, "Yani çok büyük bir güç, çocukların kaybolan uçurtmalarını bulmak için uğraşacağına, o uydularla o uçaklarla çocukların üstüne bomba atıyor. Hakikaten biz de çocuk yetiştiriyoruz bu ülkeye, özgür bir ülkeye. Biz ülkemizde çok mutluyuz ama yanı başımızda da kardeşlerimiz var. Onların çocukları var Filistin'de yapılanı da unutmayalım ne olursunuz." ifadelerini kullandı.

Semicenk "En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı", Pişman Değilim ile Semicenk ve Doğu Swag "Yılın Şarkısı, Hakan Kırvavaç "En İyi Yönetmen", Melis Civelek ile Zeynep Gür "En İyi Senarist" ve Kulüp "En İyi İnternet Dizisi" ödülüne layık bulundu.

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa "En İyi Magazin Programı", Berfu Yenenler "En İyi Influencer-Youtuber", Konuşanlar da "En İyi Dijital İçerik" ödülünü aldığı gecede, programa katılan şarkıcıların çeşitli sahne performanslarının yanı sıra Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırlanan videolar ve performanslar da katılımcıların beğenisine sunuldu.