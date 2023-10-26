Sarmaşık Zamanı yeni bölümleriyle TOD’da yayında!

TOD’un senaryosu ve oyuncu kadrosuyla çok konuşulan dizisi Sarmaşık Zamanı’nın 11’inci ve 12’nci bölümleri 26 Ekim Perşembe günü izleyici ile buluştu.

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle ilgiyle takip edilen dizinin 11 ve 12'nci bölümlerinin konusu ise şu şekilde;

11. ve 12.bölüm özeti:

Ali, dayısına dair öğrendiği gerçekten sonra evi terk eder. Ali’nin gidişi, Kerem’i zor duruma sokar. Ezgi, Kerem’e dair duyduğu güvensizliklerin artık son bulacağını düşünür. Bir tesadüf Selim ve Elif’i bir araya getirir. Ali, bir dönüşüm yaşar, çevresine ve Arzu’ya karşı tavrındaki değişim, Arzu’yu şaşkına çevirir. Ezgi, Kerem’e duyduğu güveni yerle bir edecek bir gerçeği öğrenir. Sorguda Ezgi’nin, Kerem’e dair anlattıkları, Defne’nin kafasını karıştırır. Ezgi, Kerem’e dair öğrendiklerinden sonra o adamdan yardım almaya başlar. Arzu, Ezgi için endişelenir, bir hata yapmasına engel olmaya çalışır. Metin’in evine bırakılan gizli zarf ortalığı karıştırır. Elif duyduğu öfkeyle hareket edince, pişman olacağı bir şey yapar. Elif’in yaptığı hamle, Metin’i bir yokuşa sürer. Arzu’nun, Kerem’e dair düşünceleri değişir. Ezgi’nin, Kerem’e ait bir şeyi ele geçirmesi, Kerem’i köşeye sıkıştırır. Metin ve Elif kendilerini yeniden sorgu odasında Sofia’dan bahsederken bulur. Özgür’ün şüpheleri Metin’e yoğunlaşır.

Başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Onur Tuna’nın yanı sıra Hazal Türesan ve Yiğit Kirazcı’nın yer aldığı, Gökçen Usta’nın yönetmen koltuğuna oturduğu projenin senaryosunu Savaş Korkmaz kaleme alırken, oyuncu kadrosunda usta isimler Tilbe Saran, Emre Karayel, Emel Çölgeçen ve Özgür Emre Yıldırım yer alıyor. Sarmaşık Zamanı’nın dev oyuncu kadrosunda ayrıca Pervin Bağdat, Pelin Ermiş, Müge Bayramoğlu, Mesut Yılmaz, Gökçe Güneş Doğrusöz, Ayşe Melike Çerçi, Uğur Karabulut, Funda Güray, Yılmaz Sütçü, Fatih Berk Şahin gibi başarılı isimler bulunuyor. Dizinin idari yapımcılığını ise OM CONTENT üstleniyor.

TOD'un yurt dışında da izleyiciyle buluşan dizisi Sarmaşık Zamanı, Türkiye ile aynı anda MENA bölgesi ülkelerinde de yayınlanıyor.