Şahan Gökbakar'dan Yeni Bir Komedi Filmi

Türk sinema tarihinin en sevilen oyuncularının başında gelen Şahan Gökbakar, yeni filmi ‘Erdal ile Ece’ de sinema salonlarında kahkaha tufanı estirmeye hazırlanıyor.

Şahan Gökbakar’ın Seda Türkmen ile birlikte başrollerini paylaştığı filmde, günümüz evlilik ilişkilerinde sıkça rastlanan, acı-tatlı çalışmalar, ilişkideki iniş çıkışlar, komik ve eğlenceli bir dille gözler önüne seriliyor. Yaşanan olayları hem kadın hem de erkek gözüyle ayrı ayrı izleyiciye aktaran Erdal ile Ece’de her izleyen sinemasever kendinden bir şeyler bulacak. Daha önce milyonlar tarafından izlenen ve çok sevilen Celal ile Ceren‘in de yaratıcısı olan Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar’ın kaleminden çıkan Erdal ile Ece de, çift ilişkilerini komedi dozu yüksek bir dille izleyiciye keyifli bir iki saat vadediyor.

Oto saniyede kuzeni Oğuz ile birlikte araç kaplama ve modifiye işleriyle uğraşan Erdal ile kurumsal bir şirkette yönetici olarak çalışan Ece uzun yıllardır birlikte olan evli bir çifttir. Keyifli, eğlenceli ve samimi bir aşk komedisi olan Erdal ile Ece, ‘Diyet, Kıskançlık ve Östrojen’ başlıkları altında üç ayrı bölüm olarak toplanda 105 dk beyazperdeye yansıyacak.

Cielo Media’nın yapımcılığında Togan Gökbakar’ın yönettiği film , 23 Şubat’tan itibaren CJ Entertainment dağıtımı ile vizyondaki yerini alacak. Erdal İle Ece, eş zamanlı olarak tüm Avrupa’da da sinemaseverlerle beyazperdede buluşacak.