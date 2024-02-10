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Halit Ergenç ve Tûba Büyüküstün’ü buluşturan Yarın Yokmuş Gibi dizisinin fragmanı yayınlandı

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Halit Ergenç ve Tûba Büyüküstün’ü buluşturan Yarın Yokmuş Gibi dizisinin fragmanı yayınlandı
Başrolünü Tûba Büyüküstün ve Halit Ergenç’in paylaştığı “Yarın Yokmuş Gibi” dizisinin fragmanı yayınlandı. Dizi, 14 Şubat’ta GAİN’de izleyiciyle buluşuyor.

Halit Ergenç ve Tûba Büyüküstün’ü yıllar sonra bir araya getiren “Yarın Yokmuş Gibi” dizisinin fragmanı yayınlandı. Dört bölümden oluşan ve GAİN’de izleyiciyle buluşacak dizinin konusu şöyle: Bir röportaj vesilesiyle tanışan genç oyuncu Manolya (Tûba Büyüküstün) ve deneyimli gazeteci Hakan’ın (Halit Ergenç) yolları bir tesadüf sonucu tekrar kesişir. İkili, dürüst ve açık bir iletişim kurmanın yollarını ararken bunun aslında hiç de kolay olmadığını fark ederler. Birlikte geçirdikleri kısa ama yoğun zaman zarfında önyargılarıyla yüzleşirken birbirlerine yaklaşımları da değişmeye başlar.

İnsan bazen hiç tanımadığı birine en derin sırlarını anlatıverir. Saklamadan, saklanmadan, bütün samimiyetiyle anlatır. Yarın yokmuş gibi anlatır hem de… Gece biter, sabah olur, geriye yalnızca kelimeler kalır…

14 Şubat’ta GAİN’de ekrana gelecek “Yarın Yokmuş Gibi”de seyirciyi romantizm ve gizem dolu bir atmosfer bekliyor.

Yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, CB Medya imzasını taşıyan dizinin yönetmen koltuğunda Zeynep Günay oturuyor. “Yarın Yokmuş Gibi” 2003 yapımı, Theo van Gogh’un yönettiği “Interview” filminden senarist Ekin Atalar tarafından diziye uyarlanarak GAİN ekranına taşınıyor.

“Yarın Yokmuş Gibi” tüm bölümleriyle 14 Şubat’ta sadece GAİN’de…

Yarın Yokmuş Gibi Fragman

Kaynak:Haber Kaynağı

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