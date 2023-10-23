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Gelinim Mutfakta 23 ekim çeyrek altını hangi gelin kazandı ?

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Gelinim Mutfakta 23 ekim çeyrek altını hangi gelin kazandı ?
Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta.23 Ekim'deki bölümde de büyük bir heyecan yaşandı. Peki, "Gelinim Mutfakta" çeyrek altını kim kazandı? İşte bu sorunun cevabı ve puan durumu:

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta.23 Ekim'deki bölümde de büyük bir heyecan yaşandı. Peki, "Gelinim Mutfakta" çeyrek altını kim kazandı? İşte bu sorunun cevabı ve puan durumu:

GELİNİM MUTFAKTA 23 EKİM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını kazanan ismi bölüm sonunda belli olacak.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 19 Ekim Cuma günü en yüksek puanı alan ve çeyrek altının sahibi Tuğba gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 13-20 Ekim haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Tuğba gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 23 EKİM PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'nın 23 Ekim Pazartesi gününe ilişkin puan durumu belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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