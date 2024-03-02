Esra Erol, Ozan’ın Avusturya’daki annesini ve Abu Dabi’daki ablasını buldu!

Annesinin 3 yaşındayken bıraktığı 43 yaşındaki Ozan Arapoğlu biyolojik annesini bulmak için Esra Erol’dan yardım istedi.

3 yaşındayken annesi İkbal Arapoğlu’nun kendisini para karşılığında bakmaları için Dursun – Ayşe Sekman çiftine verdiğini söyledi. Elinde ne bir fotoğraf ne de doğrulanmış bir isim vardı. Ozan “Sadece annemin beni neden bıraktığını öğrenmek istiyorum” dedi.

Büyüten ailede şiddet gördüğünü ifade eden Ozan, “Çok dayak yedim, hortumla dövüldüm, okula gönderilmedim, sokaklarda büyüdüm” diyerek yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

Esra Erol, kısa süre içerisinde Ozan’ın gerçek kimliğini buldu. Ozan’ın hayatından çalınan 43 yılın sırrını çözdü. Ozan, aslında gerçek isminin dedesinin adı olan “Şaban Işık” olduğunu öğrendi. Esra Erol, Ozan’ın annesinin isminin ise İkbale Arapoğlu olduğunu ve Avusturya’da yaşadığını ayrıca babasını da bulduğunu açıkladı. Ozan, 43 yıl sonra, herkese “öldü” dediği annesi ile Esra Erol’da ilk kez konuştu. Ozan, geçmişinde müzikholde çalışan annesi İkbale Arapoğlu’nun aslında pek çok farklı kişiden pek çok farklı çocuk doğurup, bıraktığı gerçeği ile yüzleşti.

Ozan’ın hiç bilmediği, 2 yıl önce vefat eden babası “Yusuf Işık”ın eşi Aynur hanım canlı yayına bağlandı. Ozan’a kardeşleri olduğunu müjdeledi. Ozan’ın varlığından bile haberdar olmadığı, anne ve baba tarafından toplam 11 kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Gerçekleri Esra Erol ortaya çıkardı. Sadece annesini bulmak için stüdyoya gelen Ozan kocaman bir aileye kavuştu.