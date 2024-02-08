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Çılgın Dersane 5: Yeni Nesil sete çıktı

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Çılgın Dersane 5: Yeni Nesil sete çıktı
Bir dönemi kasıp kavuran, ilk filminden itibaren gönüllerde taht kuran Çılgın Dersane efsanesi sinemalara dönüyor. Türkiye’nin en sevilen seri filmlerinden olan Çılgın Dersane 10 yıl aradan sonra yeni filmi ‘Çılgın Dersane 5: Yeni Nesil’ için sete çıktı.

Bir dönemi kasıp kavuran, ilk filminden itibaren gönüllerde taht kuran Çılgın Dersane efsanesi sinemalara dönüyor. Türkiye’nin en sevilen seri filmlerinden olan Çılgın Dersane 10 yıl aradan sonra yeni filmi ‘Çılgın Dersane 5: Yeni Nesil’ için sete çıktı.

Yapımcılığı Plaza Yapım’a, genel yönetmenliği Faruk Aksoy’a ait olan filmin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli otururken senaryosu Şafak Güçlü ve İrfan Saruhan imzası taşıyor.

Çekimleri Antalya’da başlayan ‘Çılgın Dersane 5: Yeni Nesil’ için tıpkı ismindeki gibi yeni nesilden genç ve yetenekli oyuncular bir araya geldi. Film ile özdeşleşen Mustafa Topaloğlu ile birlikte Ahmet Bülent Gencay, Arzu Yanardağ ve Hakan Bilgin’e, Ömer Faruk Çavuş, Hacı Ahmet Ak, Pınar Özer, Pote (Mehmet Efe Çam), Çağla Şen, Ertunç Tuncer, Duygu Doğru, Naz Beşik, Oben Onur, Orçun Soytürk, Nazlıcan Turan, Ulaş Can Kutlu, İsmail Hocaoğlu, Sinem Buse Elbir, Lina Hourıeh, Irmak Topaloğlu, İrem Büğrüoğlu, Alphan Yuvalı, Kaan Arkat Batuhan Cebi, Arda Berç Dalıcı eşlik ediyor.

BU KEZ HEDEF: ‘ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI

Çok sevilen karakterlerine yenilerinin ekleneceği aksiyon, kahkaha ve dostluğun eksik olmayacağı Çılgın Dersane 5: Yeni Nesil bu kez yeni bir yarışma heyecanı yaşayacak. Antalya’da düzenlenen Özel Eğitim Kurumları Yarışması’na son anda katılan ekibin macerasını konu alan ‘Çılgın Dersane 5: Yenil Nesil’ sinemaseverlere özlenen gençlik ruhunu aktaracak.

Kaynak:Haber Kaynağı

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