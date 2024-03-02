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  3. Cem Yılmaz 'Geleceğin Hekimleri' yetişsin, 'sağlıkta şiddet' bitsin diye sahneye çıkıyor

Cem Yılmaz 'Geleceğin Hekimleri' yetişsin, 'sağlıkta şiddet' bitsin diye sahneye çıkıyor

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Cem Yılmaz 'Geleceğin Hekimleri' yetişsin, 'sağlıkta şiddet' bitsin diye sahneye çıkıyor
Komedinin usta ismi Cem Yılmaz, 14 Mart Perşembe akşamı saat 21:00’de Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Turkcell Sahnesi’nde “Geleceğin hekimleri”ni yetiştiren Lokman Hekim Sağlık Vakfı yararına sahne alacak. Cem Yılmaz yine kahkaha dolu bir stand-up gösterisiyle izleyicinin karşına çıkacak ve geceden elde edilecek gelir ile çok sayıda hekimin yetişmesine de destek olacak.

Eğitimde fırsat eşitliği ve herkes için ulaşılabilir sağlık vizyonuyla maddi olanaksızlıklar içinde eğitimini tamamlamaya çalışan tıp fakültesi öğrencilerini yetiştiren Lokman Hekim Sağlık Vakfı, yine çok özel bir bağış gecesine imza atmaya hazırlanıyor.

Daha fazla tıp fakültesi öğrencisinin hem maddi hem de sosyo-kültürel anlamda desteklenmesi amacıyla bu kez komedinin usta ismi Cem Yılmaz çok anlamlı bir gösteri için sahneye çıkacak. 14 Mart Tıp Bayramı’nda, Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek gösteriden elde edilecek gelir daha fazla tıp öğrencisine burs imkanı sağlarken gecede aynı zamanda “sağlık çalışanlarına şiddete son” mesajı verilecek.

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