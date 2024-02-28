Aşkı En Tutkulu Yaşayan Dizi Çifti Seçildi!

Toplamda 514.631 oy ile son ana kadar iki dizi arasında çekişmeyle giden anketin kazananı ‘Aşkı En Tutkulu Yaşayan Çift’ seçildi.

Onların aşkı, güvenin ve sadakatin hiç olmadığı kadar sınandığı bir hikayeye sahip!

Kanal7'de yayınlanan üç günlük dizide “Aşkı En Tutkulu Yaşayan Çift" hangisi diye sorduk ve anketten zaferle çıkan Cenk Torun ve Mahassine Merabet’in başrolünde olduğu Esaret dizisi birinci seçildi. Oyların %50'sini alarak izleyiciye Aşkı tutkuyla yaşayan çift olduklarını kanıtlayan #MahassineMerabet ve #Cenk Torun'u tebrik ediyor, heyecan dolusu öyküsü ile Esaret dizisini izlemeye devam ediyoruz.

Son ana kadar soluk soluğa bir oylama!

Oyların %49'unu alarak yarışmanın ikinci gelen çifti ise: Kan davası yüzünden yaptıkları zorunlu evliliklerinin, zaman içinde gerçek bir aşka dönüştüğünü anlatan "Kan Çiçekleri" dizisinin başrol oyuncuları #YağmurYüksel ve #BarışBaktaş çifti oldu. Geçen yılın Yılın Enleri anketlerimizde Yılın En İyi Dizisi seçilen Kan Çiçekleri, ayrıca Yağmur Yüksel’e En İyi Çıkış Yapan Oyuncu ödülünü kazandırmıştı.

3. Sırada ise %1 oyla, hikayesi zor kararlar, bilinmezlikler ve imkansızlıklar ile dolu olan "Rüzgarlı Tepe" dizisinin kördüğüm aşıkları #CemreArda ve #GökberkYıldırım yer aldı.