Yapımcılığını ve yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği, senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker’in birlikte kaleme aldığı bir Sugarworkz yapımı olan ‘Aşk Mevsimi’ sinemalardaki yerini aldı.

Bozcaada’da başlayıp İstanbul’a uzanan, yıllar içerisinde git gide karmaşıklaşan bir aşk hikayesinin anlatıldığı ‘Aşk Mevsimi’nin başrol oyuncuları Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu, ELLE Love için birlikte kamera karşısına geçti.

‘Aşk Mevsimi’ ilgili soruları yanıtlayan Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu samimi açıklamalarda bulundu. Canlandırdıkları ‘Şirin’ ve ‘Ali Yaman’ karakterleri ile ilişkileri sorulduğunda Dilan Çiçek Deniz ‘Bu karakter özelinde kendimle bağ kurduğum çok yer oldu. Bu mesleğe erken başlamış genç bir kadın olarak zaman zaman kariyerimi daha ön planda tuttuğum zamanlar oldu, oluyor. Muhtemelen tam olarak onun gibi davranırdım’ derken Cem Yiğit Üzümoğlu ‘Benim Ali Yaman’la çok ortak yönüm var. Ama onun gibi ben de yıllar içinde büyüdüm ve değiştim. Artık daha çok tartarak, düşünerek ve öngörerek karar almaya çalışıyorum’ dedi.

‘Bana göre kavuşamayınca aşk, kavuşunca ilişki oluyor’

Dilan Çiçek Deniz ‘Kavuşamamak ve ulaşamamak aşkı sonsuz kılan bir şey mi?’ sorusuna ‘Bana göre, kavuşamayınca aşk, kavuşunca ilişki oluyor’ şeklinde yanıt verirken Cem Yiğit Üzümoğlu ‘Bence bu olumsuzlukların tamamı aşkı belli bir noktaya kadar besleyen şeyler. Ama aşkın sonunu da getirebilecek kadar tehlikeli şeyler. Bilinmez denge en iyisi’ dedi.