Arap Kadri ve Tarzan Vizyona Giriyor

Sinema izleyicisi için farklı bir lezzet olacak olan ‘Arap Kadri ve Tarzan’ filminin basın toplantısı düzenlendi. Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memili, Zeynep Çamcı, Yalçın Hafızoğlu, Melis İşiten, Birgül Ulusoy, Taner Turan, Eda Özel ve Yaşar Karakulak’ın hazır bulunduğu toplantıda tüm oyuncular ile Yönetmen Emre Kavuk ve senaristler Volkan Öge ve Ömer Fikret Şen basının sorularını yanıtladılar. 15 Aralık 2023’ten itibaren vizyona girecek olan Arap Kadri ve Tarzan filmi yeni mizah anlayışı ile sezonun öne çıkan yapımları arasında yer alıyor.

Tekin Aral’ın yazdığı, Latif Demirci’nin çizgileriyle hayat verdiği ‘Arap Kadri ve Tarzan efsanesinin yeniden doğarak, sinemaya uyarlandığı filminde Arap Kadri karakterine hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan, Arap Kadri ve Tarzan karakterlerinin 40 yıldan uzun süredir çok ünlü olduğunu vurgulayarak, "1970'ler, 1980'ler benim ilk gençliğimde, ergenliğimde çok sıkı takip ettiğim bir karakter ve çizgi hikayeydi. Çok sevindim okuduğum zaman. Bir kere yeniden canlanacak olması, yeni kuşakların tanıyacak olması... Kendi okuyucusu, okuru, takipçisi var ama yeni kuşakların çok bildiği bir şey değildi. Bir başka dönemin mizahı ile bugünün mizahının çok akıllıca harmanlanmış halinin nefis bir sosyal deney olduğunu da düşünüyoruz biz." şeklinde konuştu.

Sinemaların tekrar hareketlendiğini söyleyen Taylan, "Çok mutluyuz. Uçmayan, kaçmayan, süper yetenekleri olmayan, gerçek, bize benzeyen kahramanlar. O bakımdan da çok zevkliydi ve bir yandan da çizgi karakterlerin hikayecileri çok derin düşünmek zorunda değiller. Bir iki sayfada biten bir şey ama senaristlerimiz Volkan ile Ömer onlara çok can katmış. Ben okuduğum zaman çok heyecanlandım. Onları yeni seyirciyle yeni kuşaklarla tanıştırmak için Emre'nin de şahane kaptanlığıyla çok sevdiğimiz bir film yaptık. Şimdi istediğimiz şey, en geniş ölçüde seyirciyle kucaklaşması." dedi.

Taylan, Tarzan'ı oynayan Necip Memili'nin ele avuca sığmaz biri olduğunu dile getirerek, "Arap Kadri'yi Tarzan'a çevirmek için elinden geleni yaptı ama ben yine de Arap Kadri'yi korudum." değerlendirmesini yaptı.

Başarılı oyuncu Zeynep Çamcı da çok güzel bir film olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Arap Kadri eski bir kabadayı. Ben de yeni bir kabadayıyım. Babasının kızıyım. Eskiden kabadayılık farklı, bambaşkaymış. Güzel bir film oldu.

Gördüm ki bu sadece bir komedi filmi değil. Arap Kadri ve Tarzan. Çok heyecanlandım. Bütün üst kuşaklara haber saldım ailede. Sonra Ahmet abi beni aradı ve 'Kızım olur musun?' dedi. daha da çok heyecanlandım. Sonra Necip'in Tarzan olduğunu öğrendim. Sonra bütün ekibi öğrendim. Gerçekten çok güzel bir film oldu."

Oyuncu Yalçın Hafızoğlu, Arap Kadri'nin damadı rolünü oynadığını belirterek, "Güzeldi benim açımdan. Ekip çok keyifliydi. Zeynep'in dediği gibi, filmden haberim olduğu zaman muhakkak bu filmde olmam lazım dedim. Çok güzel oyuncularla çalıştık." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Taner Turan filmde Arap Kadri'nin kabadayı arkadaşı "Yaşar"ı oynadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sahil semti olan, Üsküdar'ın Salacak civarında bir kahvesi olan eski kabadayı, çocukluk arkadaşı. Ben biraz da yaptığımız mizahın izahını canlandırdık diye düşünüyorum. Hepimizin birer tip olarak gayet oturmuş ve rollere uymuş karakterler olduğunu düşünüyorum. Yaşar biraz da Arap Kadri'nin günümüzdeki yansıması aslında. Eski bir kabadayı. Eskideki kabadayılar çok janti, kendi mahallesini koruyan janti adamlarmış. Ben de çok mutluyum böyle bir ekibin içinde bulunmaktan."

"Aysel" karakterini oynayan Birgül Ulusoy da "Eski, yarım kalmış bir gönül hikayesi. Gönül hikayesinin meyvesi de bu kızcağız (Zeynep Çamcı). Baştan sona efsane bir iş. Seyircisinde karşılığını bulacağına canı gönülden inandığım bir iş oldu. Umarım bu duygularım seyirciyle karşılıklı olur, seyirci takdir buyurur, salonlarda izler. Hem sektör adına güzel bir nefes olur hem katkıda bulunan, emeği geçen bütün herkes adına, yıllar sonra hatırladığımızda, 'Vay be ne iş çekmiştik.' diyeceğimiz bir iş olur." ifadelerine yer verdi.

Çok hoş bir çalışma olduğunu söyleyen Yaşar Karakulak, "Herkesi yürekten kutluyorum. Güleceğiz. Geçmişe dönüp, geçmişteki insanların, Fırt, Gırgır'ı okurken nasıl keyiflendiğini anlamaya çalışacağız. Çok memnun oldum Mümtaz Bey ve Necip ile çalıştığıma. Şahane insanlar. Necip ile de çok keyifli bir şeyler yaptık. Onun da iyi olacağını sanıyorum." dedi.

Ceyn'i canlandıran Melis İşiten, "Ben çok eğlendim ve çok güzel vakit geçirdim orman tarafında. O. yüzden çok heyecanlıyım." derken, Eda Özel ise Semiramis karakterini oynadığını belirterek, "Çok eğlendik sette. Seyircinin de çok eğleneceğini düşünüyorum. Her şey pırıl pırıl." değerlendirmesinde bulundu.

Filmde "Hipopotam" karakterine hayat verdiğini ifade eden Burak Can Doğan, tecrübeli oyuncularla aynı yapımda rol aldığı için çok keyif aldığını söyledi.

Senarist Volkan Öge, Çizgi romana merakı olduğunu belirterek, "Çizgi roman, belli dönemlerde uykuya dalmak için kullandığım bir enstrüman. Şu an gençlerin bu durumla ilişkisini çok bilemiyorum. Onları yönlendirmek kolay bir şey değil. Biz karakterlerle ilgileniyoruz." diye konuştu.

Yönetmen Emre Kavuk ise keyifli bir senaryo olduğunu dile getirerek, "Her zaman karşımıza çıkan bir tür değil, farklı bir dili olan bir senaryoydu. O yüzden kendimi şanslı hissettim böyle bir projede yönetmen olarak seçildiğim için. Çok değerli oyuncularla çalışma imkanım oldu. Benim için güzel ve iyi bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Umarım seyircide de karşılığını bulur." dedi.

Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memili, Zeynep Çamcı, Yalçın Hafızoğlu, Melis İşiten, Birgül Ulusoy, Taner Turan, Cem Zeynel Kılıç, Hira Koyuncuoğlu, Eda Özel, Yaşar Karakulak, Neslihan Yeldan ve Sinan Bengier'in rol aldığı filmin konusu kısaca şöyle:

"Özgürlüğüne düşkün biri olan Arap Kadri, ormanda yaşayan, kural tanımaz bir adamdır. Tarzan'ın düzen kurduğu ormanda ise canlılar, düzenli bir yaşam sürmeye çalışır. Şehir yaşantısına uyum sağlayamayan Arap Kadri, ormana geldiğinde karşılaştığı düzenli yaşama da çomak sokar. Bu durum Tarzan ile arasında çatışma yaşanmasına neden olur."