En sevilen şarkılarını büyüleyici sahne performansı ile sergileyen sanatçının günler öncesinden biletleri tükenen konserinde tam bir eğlence festivali yaşandı.

Olağanüstü yeteneği ve benzersiz müzik tarzıyla sınırları zorlayan ve hayranlarına ilham veren sanatçı sürükleyici ve unutulmaz bir konsere imza attı.

Sahnedeki enerjisi ve güçlü sesiyle büyüleyen Şahin’in hayranları gece boyunca dans edip eğlendiler.

Turkcell Vadi Hakkında;

28 Temmuz’da açıklanan dünyanın en saygın halkla ilişkiler ödülü IPRA Golden World Awards’ta 3 altın ödül birden kazanan Türkiye’nin sahnesi Turkcell Vadi, etkinlik kategorisi, sanat ve iletişim kategorisi ve sponsorluk kategorisinde ödüle layık görüldü.