Dünyanın farklı yerlerinden mobilya üreticileri, ihracatçıları ve satın alma uzmanlarını bir araya getiren fuarda 7 Türk firması 1.020 metrekare alanda ziyaretçilerini ağırlarken ürünleriyle de yoğun ilgi gördü.

Bünyesinde bulunan sektörlerin hakim olduğu ihracat pazarlarını genişletmeye ve yakalanan ihracat rakamlarını artırmaya yönelik çalışmalar yapan İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Çin’de gerçekleşen dünyanın en büyük ve en geniş katılımlı Uluslararası Mobilya Fuarı CIFF 2023’e Milli Katılım organizasyonu düzenledi. Dünyanın farklı yerlerinden mobilya üreticileri, ihracatçıları ve satın alma uzmanlarını bir araya getiren fuarda 7 Türk firması 1.020 metrekare alanda ziyaretçilerini ağırlarken ürünleriyle de yoğun ilgi gördü.

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün dünya ticaretinde daha çok söz sahibi olması için çalışmalarını sürdüren İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Çin’in en önemli üretim merkezlerinden Guangzhou şehrinde 18-21 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşen ve 51. kez düzenlenen Uluslararası Mobilya Fuarı CIFF’e milli katılım gerçekleştirerek Türk mobilyasının geldiği noktayı uluslararası arenada bir kez daha gösterdi. Klasik ve modern ev mobilyası, ofis, mutfak, bahçe mobilyaları, mobilya üretimi için gerekli hammaddeler, mobilya aksesuarları ve ev tekstili gibi ürünlerin sergilendiği fuarın pazarın en önemli temsilcilerini bir araya getirdiğine değinen İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, “Üreticilerimiz her geçen gün ürün ve tasarım kalitesini artırıyor, böylelikle ihracat noktasında önemli başarılar elde ediyoruz. Sektörümüzün önde gelen firmaları ile birlikte CIFF 2023’te ürün kalitemizi tekrar global pazardaki önemli temsilcilere gösterme fırsatı bulduk” dedi.

Türk mobilyası uluslararası sektör profesyonellerinin yoğun ilgisini çekti

Ticaret Bakanlığı’nın Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında çalışmalarını sürdüren İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği uluslararası fuarlara milli katılım gerçekleştirerek Türk mobilyasının kalitesini dünyaya gösteriyor. Dünyanın en büyük mobilya ihracatçısı konumundaki Çin’in pazar payından aldıklarını ve Çin’e mobilya ihracatı yapmaya başladıklarını belirten Özkan, “Gerçekleştirdiğimiz milli katılım ile geniş üretim hacmine sahip Çin pazarında var olduğumuzu ve yerimizi giderek sağlamlaştırdığımızı bir kez daha göstermiş olduk. Yıllar içerisinde sağladığımız katılımlarla 5.1 No’lu hol adeta Türk holü haline geldi. Katılımcı firmalarımız kaliteli mobilyaları ile sektör profesyonellerinin yoğun ilgisini çekerek ünlerini Guangzhou sokaklarına kadar taşıdılar. 1.020 metrekarelik alanda mobilyalarımız tüm dünyaya tanıtılırken, gerçekleştirilen görüşmelerle de dünyanın dört bir yanından çeşitli ülkelere yeni ihracat olanakları için zemin hazırlanmış oldu. Katılacağımız her fuarla ihracat potansiyelimizi artırmayı ve geçen yılın rakamlarını geride bırakmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle Türk mobilyasının potansiyelini göstermemize katkıda bulunan tüm firmalarımıza teşekkür ediyoruz” dedi