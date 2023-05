The Lord of the Rings: Gollum oyun incelemesi ile karşınızdayız. 25 Mayıs 2023 tarihinde piyasaya çıkan oyun hakkında yorumlar çok merak ediliyor. The Lord of the Rings: Gollum sistem gereksinimleri nelerdir? The Lord of the Rings: Gollum İnceleme Puanları nasıl? Gollum oyunu ne kadar sürüyor? The Lord of the Rings: Gollum güzel bir oyun mu?

The Lord of the Rings: Gollum nasıl bir oyun?

The Lord of the Rings: Gollum, , Daedalic Entertainment tarafından geliştirilen yeni bir aksiyon-macera oyunudur. J. R. R. Tolkien'ın eseri Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gollum karakterinden ilham alan oyun, bugün itibariyle satışa sunuldu. Yüzüklerin Efendisi: Gollum tam bir karmaşa gibi görünüyor. J.R.R. Tolkien'in Hobbit ve Yüzük Savaşı üçlemesi şimdiye kadar gördüğüm en düşük inceleme puanlarından bazılarını aldı.

Hatta bir web sitesi, lansman günü güncellemesinden önce oynamak için çok çarpık olduğu için onu hiç incelememeye bile karar verdi. Her şey nasıl ters gitti? Yüzüklerin Efendisi: Gollum, Daedalic'in gizlilik mekaniği ile Orta Dünya platformlarını harmanlayarak gerçekten orijinal bir hikaye anlatma girişimi için övgüye değer bir oyundur, ancak neredeyse tüm cephelerde sular altında kalır: kesin olmayan kontroller, korkunç yapay zeka, anlatım, mülayim, modası geçmiş seviye tasarımı ve başka bir nesilden grafikler.

The Lord of the Rings: Gollum İnceleme Puanları

Bu hafta başlarında YouTube'da sızdırılan ve bazı tanıtım resimlerinde göründüklerinden çok daha kötü görünen grafikleri gösteren oyun fragmanı yayınlanmıştı. Aksiyonun çoğu, Gollum'un muhafızlardan kaçarken çevrede platform oluşturmasına odaklanıyor. Onu gördüğü an, ekran karardı ve oyundan yeniden başladı. Bu arada diyalog ve kullanıcı arabirimi yazı tiplerinden bazıları yalnızca Microsoft Office'e özel Calibri gibi görünüyor. Gollum şu anda Metacritic'te PS5 versiyonu için 38 ve PC versiyonu için 43 puan alabildi.

The Lord of the Rings: Gollum oyun incelemesi

Gollum olarak oynamak, J.R.R.'nin fantezi dünyasındaki en ilginç ve iyi bilinen karakterlerden biri olduğu için, kulağa bir oyun için iyi bir adım gibi geliyor. Tolkien. O ve Smeagol aynı madalyonun iki yüzüydü; iyi adam Sméagol, Tek Yüzük tarafından trajik bir şekilde yozlaştırıldı, bu acınası yaratığa dönüştürüldü.

Görünüşte Yüzüğü Bilbo Baggins'ten geri almak amacıyla, onun çıplak, nemli ayaklarına bastık. Ancak zamanınızın çoğu, Hobbit ve Yüzük Kardeşliği arasındaki yıllarda Gollum'un bir mahkum olarak geçirdiği zamanı hikaye odaklı, doğrusal seviye dizilerinde deneyimleyerek geçirilir. Prison Simulator: Mordor Edition ne yazık ki göründüğü kadar ilgi çekici değil.

Büyük bir Yüzüklerin Efendisi macerasında olmam gerektiği hissinden kurtulamıyorum ve bunun yerine unutulabilir NPC'ler için küçük parçalar ve ıvır zıvır toplamaya ve tekdüze muhafız devriyelerinden saklanmak için çalıların arasına saklanmaya saplanıp kaldım. Genellikle herhangi bir seviyede üç aşama vardır ve bunlar ilgi çekici olmayandan düpedüz berbat olana kadar değişir. Gollum'un bazı zorlu görevleri tamamlamak için bir ara noktadan diğerine geçtiği görev aşamaları vardır.

Patlayıcıları patlatmak için küçük bir delikten sürünerek geçmek gibi her zaman kavramsal olarak farklı birkaç senaryo vardır, ancak işlevsel olarak bu, aynı alanda tekrar tekrar yapılan bir dizi yürüyüştür. Hiçbir zaman bir anlam ifade etmedi, sadece meşguldü. Şaşırtıcı depar hızı sayesinde Gollum'la etrafta koşturmak eğlenceli olabilir, ancak sadece birkaç saniyede tükenen ve yeniden doldurulması çok daha uzun süren bir dayanıklılık ölçere sahip.

Herhangi bir yere varmaya çalışmak, çok az hız, çok fazla bekleme ve talihsiz bir şekilde Gollum'un kendi nefesiyle boğulmasını gerektirir. Platform oluşturma aşaması daha ilginç, ancak yine de kötü tasarlanmış. Tırmanmak için ambarlar, koşmak için duvarlar ve daha hızlı hareketler için zıplamalar içeren geniş odalar, ancak Gollum'un gevşek, kaygısız hareketleri ve kesin olmayan kontrolleri, oyunu PlayStation 2 döneminden bir şey gibi hissettiriyor.

Creed veya Tomb Modern Raiders, burada bir tarafa sürüklendiğiniz veya çıkıntının mükemmel şekilde oluşturulmuş beyaz bir çizgiye sahip bir bölümünü kaçırdığınız için doğru noktaya atlamak ve ölüme düşmek çok kolay geliyor. Son olarak, oldukça kötü olan gizli bölüm var. Gollum ne zaman fark edilmeden A noktasından B noktasına gitmek zorunda kalsa, bu zor bir iş olacak. Düşmanın çok sınırlı bir şartlı tahliye düzeni vardır, son derece miyoptur ve Gollum'u gözden kaybettikten kısa bir süre sonra var olduğunu unutarak akut, hızlı başlayan bir hafıza kaybı yaşıyor gibi görünmektedir.

Bu, 15 yıl önce vasat gizlilik oyunlarının başına bela olan bir sorun ve bunu 2023'te görmek şaşırtıcı. Dishonored veya Hitman gibi oyunlarda olduğu gibi, ilginç yetenekler ve zekice seviye tasarımı kullanarak düşmanları zekice alt ettiğiniz bir kedi-fare oyunu yok. Gollum'da bir ayar noktasına ulaşmanın ötesinde hiçbir amacınız olmadan, onların çok bariz kör noktalarından yararlanıyorsunuz.

Gollum'un tek aracı, sinsice kaçma, taş atma ve uzun çimenler veya gölgeler arasında kaybolma yeteneğidir. Düşman yapay zekası çok korkunç olduğundan, bir masanın veya diz boyu kayanın üzerinde durmak kadar basit bir şey bile sizi yakalanmaya karşı tamamen bağışık hale getirebilir. Barad-dur Hayvan Çukurları'ndaki uzun gizli bölümlerde, birisi beni her gördüğünde sadece zıplayarak ve çıkıntıları kavrayarak gezinebildim. Sonunda bazı orklar arbaletleri ele geçirdiler, ama yine de tehdit asgari düzeydeydi.