Tesla Cybertruck prototiplerinden biri, yeni sızdırılan bir fotoğrafla iç mekanıyla birlikte görüldü. Fotoğrafta, sürücünün bakış açısını yansıtan direksiyon simidi ve derin gösterge paneli ön plana çıkıyor. Direksiyon simidi, önceki Tesla modellerinden farklı bir tasarıma sahip olup, boyunduruk ve yuvarlak direksiyonların bir karışımını andırıyor. Sürücünün önünde ise herhangi bir ekran veya gösterge bulunmuyor.

Fotoğraf aynı zamanda Cybertruck'ın iç mekanının derinliğini gösteriyor ve beklendiği gibi kabinin şeklinden dolayı oldukça geniş bir alan sunuyor. Ortadaki konsolun artık bir orta koltuğa dönüşmediği görülüyor.

Tesla, Cybertruck'ı bu yaz üretime almayı planlarken, hacimli üretimin gelecek yıla kadar gerçekleşmesi bekleniyor. Şirket, resmi teslimat etkinliğinde Cybertruck hakkında daha fazla ayrıntıyı açıklayacağını belirtti. Bu nedenle, iç mekan tasarımında üretim öncesi değişikliklerin olabileceği göz önünde bulundurulmalı. Cybertruck'ın radikal iç mekan tasarımı, hem sevenlerini heyecanlandıracak hem de farklı yorumlara neden olacak gibi görünüyor.