Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylaması öncesinde son işlem gününe girilirken piyasaların görünümünde anlamlı bir farklılık göze çarpmıyor. Bu noktada temkinli seyrini sürdüren BIST-100 endeksi 4500 puana doğru yaptığı denemelerden anlamlı bir sonuç almakta zorlanıyor. TCMB ise Mayıs ayı toplantısında beklendiği gibi politika faizini %8,50 seviyesinde tuttu. Beklentilere paralel kararın piyasalar üzerinde anlamlı bir etkisini gözlemlemedik.

Yurt dışında ise ABD borçlanma tavanına dair belirsizlikler sürerken bir yandan da veriler takip ediliyor. Bu kapsamda haftanın son işlem gününde Fed’in favori enflasyon göstergesi olan PCE endeksini izleyeceğiz. Bu veri 14 Haziran’daki FOMC toplantısı öncesinde göreceğimiz son PCE rakamı olması bakımından önemli. Ancak 13 Haziran’da TÜFE rakamının açıklanacağını düşünürsek toplantı tarihine kadar Merkez Bankası toplamda 2 enflasyon göstergesi görmüş olacak.

TL: Hafta başından bu yana bakıldığında gelişmekte olan ülke para birimlerinin hemen hemen hepsi dolar karşısında anlamlı bir varlık göstermekte zorlanıyor. Son dönemde hafif yukarı yönlü bir eğilim izleyen USD/TL’de ise bu eğilimin devam ettiğini görüyoruz. TL açısından haftanın en önemli konu başlığı olan Mayıs ayı PPK toplantısında TCMB beklendiği gibi para politikasında değişiklik yapmadı. Dolayısıyla toplantının kur üzerinde anlamlı bir etkisini gözlemlemedik. Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 18 Mayıs ile biten haftaya ilişkin bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 346 milyar TL'den 2 trilyon 398 milyar TL'ye yükseldi.

Borsa İstanbul: Ayın başından bu yana anlamlı bir destek bulmakta zorlanan BIST-100 endeksi geri çekilmeleri 4400 puanın üzerinde karşılama gayretini sürdürüyor. Son dönemde en çok baskı altında kalan sektörlerden biri olan bankacılık sektörünün ise dün göreceli olarak daha iyimser bir performans sergilemesi dikkat çekti. Sıklıkla dile getirdiğimiz gibi endeks içindeki toplam ağırlığı göz önünde bulundurulduğunda bankacılık sektörü kilit bir konumda yer alıyor. Teknik açıdan baktığımızda ise 4400 desteğine oldukça yaklaşan endeksin haftayı bu seviyenin üzerinde noktalamayı başarıp başaramayacağını izleyeceğiz.

BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 5123.5 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 5088, 5047, 5011 ve 4970 destek olarak izlenebilir. 5160, 5201, 5237 ve 5278 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 20.1292 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 20.109, 20.069, 20.0285 ve 19.948 destek olarak izlenebilir. 20.1495, 20.1895, 20.23 ve 20.3105 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ