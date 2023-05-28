İbrahim Tatlıses, iddia ettiği şekilde 5 yıldır rızası olmadan Sarıyer'deki evinde oturduğunu söylediği torununa dava açtı. Tatlıses, konu hakkında şunları dile getirdi: "Torunum tabii ki oturabilir ama bana deli dediler." Bununla birlikte, evde oturmasını istediği kişinin kızı Dilan Çıtak Tatlıses olduğu öğrenildi.

İbrahim Tatlıses'in Avukatından Açıklama

İbrahim Tatlıses, torunu Mert Tatlıses'e rızası olmadan 5 yıldır Sarıyer Oyak Sitesi'ndeki dairesinde haksız şekilde oturduğunu iddia ederek dava açmıştı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davaya ilişkin İbrahim Tatlıses'in avukatı Yağız Karadenizli, şu açıklamayı yapmıştı:

"Müvekkilim sağlığına kavuştuktan sonra İzmir'e yerleşti. Bu süreçte, Mert Tatlıses tarafından işgal edildiğinden habersizdi. Müvekkilim, kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in bu evde oturmasını istemişti. Ancak evin Mert Tatlıses tarafından işgal edildiğini öğrendik."

Davanın ilk duruşmasında mahkeme, ecrimisil (haksız işgal) bedelinin belirlenmesi için dairede keşif yapılmasına karar verdi.İbrahim Tatlıses, davanın konuşulduğu bir açıklamada, torunu Mert Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses'in kendisi için "deli" dediklerini belirtti.

Bana Deli Dediler

İbrahim Tatlıses, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Evladıma bu raporu vermekten üzüntü duyduğum için ve beni deli olarak görmelerinden dolayı üzgün olduğum için o davayı açtım. Bu zamana kadar sessiz kaldım, 7 yıldır bir şey demedim. Tabii ki torunum evde oturabilir, ama bana deli dediler. Ben evlatlarıma bakıyorum, o zaman o da kendi evladına baksın. Oradaki kira ücretini de ben karşılıyorum. Benim gibi bir baba, benim gibi bir dede bulamazlar. Bu arada ev, Seyrantepe'de, Sarıyer'de değil."

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi