Tamer Karadağlı, eski eşi Arzu Balkan ile kızları Zeyno hakkında konuştu. Tamer Karadağlı, 360 TV'de yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece adlı programa konuk olarak, Arzu Balkan ile boşanma süreçlerinin ardından yaşananları anlattı.

Karadağlı, "Kızımdan ayrı olduğum için tabii ki üzülüyorum. Boşandıktan sonra hiçbir zaman ayrı kalmadık. Ben başka bir eve taşındım, Arzu ise benim oturduğum evin karşısına taşındı. Ben sürekli kızımla ilgilendim. Arzu ile olan kişisel problemlerimiz ayrı, ebeveyn olmak ise ayrıydı. Bu konuda ikimiz de taviz vermedik. Çocuğun ne kadar yanında olursam olayım, yine annesi onu büyütüyor" şeklinde konuştu.

"Eski Eşimin Beni Affedip Affetmediğini Bilmiyorum"

Tamer Karadağlı, eski eşi Arzu Balkan'ın kendisini affedip affetmediği sorusuna şu şekilde cevap verdi:

"Bilmiyorum, Arzu'ya bunu sormadım. Belki de içten içe hiç affetmemiştir. Kızcağız o zamanlar çok zor şeyler yaşadı. Onu inkar etmek mümkün değil. Öyle olması gerekiyordu, pişmanlıklara inanan biri değilim. Bir şey yaşıyorsan onun sorumluluğunu alacaksın. Yaşadığım şeylerin sorumluluğunu aldım ve bedelini ödedim. Bana karım dışında kimse hesap soramaz. O da hesap sordu ve boşadı. Bu kadar net. Bunun sonuçlarına da ben katlandım. Herkes yaşadığı şeyin bedelini ödeyecek. Bunun kolay kaçamak bir tarafı yok" dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi