Tabii Tozkoparan İskender Gölge Nasıl İzlenir?

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Tozkoparan İskender Gölge'nin konusu nedir ?

Tozkoparan İskender Gölge Dizisinin Konusu: Yüzlerce yıl önce dünyamıza düşen bir göktaşına dokunarak fantastik güçler elde eden kemankeş İskender, gelecekten gelen ve tüm dünyaya kötülük yaymak isteyen bir düşmanla karşı karşıyadır. Bu savaş boyunca İskender, arkadaşlarının da yardımını alacak ve kötülüğün, hakimiyeti ele geçirmesine engel olacaktır.

Tozkoparan İskender Gölge'nin oyuncu kadrosu ve karakterleri kimler ?

Çağan Efe Ak - İskender

Leya Kırşan - Elif Baharvadi

Tuana Naz Tiryaki - Asya Türkönder

Cemrehan Karakaş - Mete Sağlam

Yağız Kılınç - Sinan Karayaman

Deniz Erayvaz - Arda Tatlıdilli

Berat Efe Parlar - Cenk

Alisa Sezen Sever - Ceren

Alperen Efe Esmer - Bora

Hayrettin Karaoğuz - Haluk Ahriman

Burak Alkaş - Fikri