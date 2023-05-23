Tabii Tozkoparan İskender Gölge Nasıl İzlenir?
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Tozkoparan İskender Gölge'nin konusu nedir ?
Tozkoparan İskender Gölge Dizisinin Konusu: Yüzlerce yıl önce dünyamıza düşen bir göktaşına dokunarak fantastik güçler elde eden kemankeş İskender, gelecekten gelen ve tüm dünyaya kötülük yaymak isteyen bir düşmanla karşı karşıyadır. Bu savaş boyunca İskender, arkadaşlarının da yardımını alacak ve kötülüğün, hakimiyeti ele geçirmesine engel olacaktır.
Tozkoparan İskender Gölge'nin oyuncu kadrosu ve karakterleri kimler ?
Çağan Efe Ak - İskender
Leya Kırşan - Elif Baharvadi
Tuana Naz Tiryaki - Asya Türkönder
Cemrehan Karakaş - Mete Sağlam
Yağız Kılınç - Sinan Karayaman
Deniz Erayvaz - Arda Tatlıdilli
Berat Efe Parlar - Cenk
Alisa Sezen Sever - Ceren
Alperen Efe Esmer - Bora
Hayrettin Karaoğuz - Haluk Ahriman
Burak Alkaş - Fikri