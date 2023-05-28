Stephen King Filmleri ve dizileri listesi ile karşınızdayız. Ünlü yazar Stephen King filme uyarlanan kitapları çok merak ediliyor. Peki Stephen King en iyi filmleri hangileri? Stephen King'in kitaplarından uyarlanan en iyi 10 dizi ve filmden bahsedeceğiz. Acaba Stephen King son filmi ne? Korku ve gerilim türünde Stephen King filme uyarlanan kitapları listesi başlıyor:

Stephen King Filmleri ve dizileri listesi

Stephen King, modern edebiyatın en önemli isimlerinden biridir. Kariyerinde birçok prestijli ödül aldı ve 2015 yılında Başkan Obama tarafından Amerikan hükümeti tarafından bir sanatçıya verilen en yüksek onur olan Ulusal Sanat Madalyası ile ödüllendirildi. İlk romanı Carrie'yi 1974'te yayımladığından beri 70'den fazla Stephen King kitabı ve romanı oldu. Stephen King'in kitapları harika orijinal fikirlerle görsel olarak çok açıklayıcı olduğundan, yazar uyarlamalar için altın bir kaynaktır.

Hikayelerinin beyaz perde ve televizyon için 75'ten fazla uyarlaması oldu ve King, onları beğenip beğenmediğini söylemekten korkmuyor. Doğrudan bir Stephen King kitabının sayfalarından fışkıran kültürel hayal gücüne yerleşmiş görüntüler var. The Shining'deki Hotel Overlook'un koridorundaki turuncu ve kırmızı halı.

The Shawshank Redemption'da masum bir adamın imkansız kaçışı. Kanalizasyondaki garip palyaço. Son zamanlarda eserinin uyarlamalarının sayısı artıyor. İster TV şovları ister filmler (neredeyse her yıl vizyona giriyor), daha yeni ve daha eski kitaplarının pek çok harika yeni uyarlaması var. En son yeniliklerden bazıları, ikinci kitabı (ve Tobe Hooper'ın muhteşem mini dizisi) Salem's Lot'un (ve Tobe Hooper'ın harika mini dizisi) yeniden başlatılması beklenen yeni Firestarter.

Son 50 yılda Stephen King'in kitaplarından bazı harika uyarlamalar yapılmış olsa da, işte en iyilerinden bazıları listesi:

Stephen King filme uyarlanan kitapları

60'tan fazla film ve diziye uyarlanan Stephen King eserlerine kısaca göz atalım:

1. Carrie (1976)

2. Stand by Me (1986)

3. The Shawshank Redemption (1994)

4. Misery (1990)

5. The Dead Zone (1983)

6. It (2017)

7. Dolores Claiborne (1995)

8. The Shining (1980)

Stephen King Yeni Filmi

En son Stephen King uyarlamalarına göz atalım:

Mr. Harrigan’s Phone (2022)

Firestarter (2022)

Lisey’s Story (TV) (2021)

En iyi Stephen King filmleri ve dizileri

Stephen King'in kitapları pek çok defa filme ve diziye uyarlandı. İşte son zamanlardaki en iyi uyarlamalardan bazılarının listesi:

10. In the Tall Grass (2019)

Yönetmen: Vincenzo Natali In Tall Grass, müthiş bir Alacakaranlık Kuşağı öncülüyle başlar, ardından karakterlerini veya temalarını ilk fikrinin ötesinde geliştirmede başarısız olurken, birbiri ardına dolambaçlı mitoloji parçaları ekleyerek Richard Kelly'yi kendine çeker. Ortamın uğursuz sadeliği bizi hemen yakalar: San Diego'ya giden bir erkek ve kız kardeş (Laysla De Oliveira ve Avery Whitted), bir çocuğun (Will Buie Jr.) hiçliğin ortasındaki dev, uzun bir çim alandan çığlık attığını duyar.

Çocuğu kurtarmak için koşarlar, ancak zaman ve uzayı bozarak onları içeride tutan gizemli bir gücün farkına vardıklarında "uzun otların arasında" kapana kısılırlar. Raja ve oğlu Joe Hill adlı romanı uyarlayan yazar/yönetmen Vincenzo Natali, bu tür yüksek konseptli gerilimlere yabancı değil. Onun atılımı, 1997'de kemiksiz hayatta kalma korkusunda titiz bir egzersiz olan Cube idi. Natali, King ve Hill'in hikaye anlatımındaki "çimlere çok pislik atalım ve neyin yapışacağını görelim" tavrını akılsızca kucaklıyor, birkaç deus ex machina'ya düşkün ve yanlış yayın yapan Patrick Wilson, "dini deli adamdan psikopat monoloğa dönüşen" suikastla elinden gelenin en iyisini yapıyor. Kral arketipi.

9. Doctor Sleep (2019)

Yönetmen: Mike Flanagan That Doctor Sleep, King'in kendi romanından uyarlanan The Shining'in devamı niteliğindedir ve sona ermektedir. Stanley Kubrick'in başyapıtına geri dönen herhangi bir vuruş veya referans, anlatı amacına hizmet etmez veya sanat eserini gereksiz yere yeniden bağlamsallaştırır. İzleyiciyi Jack Torrence'ın alkolik olmasının ardındaki motivasyonları aracılığıyla tutan doğrudan bir monoloğa gerçekten ihtiyacımız var mı?

The Overlook'taki hayaletin, Danny Torrence'ın o zamanlar telekinetik süper midikloryanı çatıdan o kadar uzakta parlıyor ki kötü ruh vücudunu kemiriyor diye yaşayanların dünyasına geçme gücüne sahip olduğunu gerçekten bilmemiz gerekiyor mu? "buhar" olarak anılan ruhsal öz, en ufak bir bilinçli mizah ipucu olmadan mı? "Redrum", asansörden fışkıran kan ve diğer çeşitli göndermeler tam da bu; yardımcı karakterin ofisi, görünürde hiçbir sebep olmaksızın orijinalin başından itibaren tam olarak ofise benzeyecek şekilde tasarlanmıştır.

The Shining'deki "ünlü" hayalete yalnızca diyalogda atıfta bulunulmakla kalmaz, daha sonra unutulursa diye sloganlar sunarken gösterilir. Yolunu açtığı an, Doctor Sleep'in parladığı andır. Yani, en azından yetişkin bir Danny Torrence (Ewan McGregor) ve daha yüksek parlak güçlere sahip bir genç (Kyleigh Curran) hakkında, "çocuk buharını" yutarak ölümsüz kalan bir grup çocuk katiliyle savaşan biraz aptalca bir korku / macera olarak.

The Haunting of Hill House'da görüldüğü gibi, yazar/yönetmen Mike Flanagan, gösteriyi derin karakter ayrıntılarıyla nasıl karıştıracağını biliyor ve Rebecca Furguson, baş "buhar" bağımlısı olarak eski usul bir Disney kötü adamını taklit etmekten büyük zevk alıyor. Harika, Doctor Sleep tam bir utanç kaynağı, tek başına çılgın bir Stephen King destanı olarak ele alınırsa, çok daha kötüsünü yapabilirsiniz.

8. 22.11.63 (TV) (2016)

Yönetmenler: James Strong, James Franco, John David Coles, Frederick E.O. Toye, James Kent, Kevin Macdonald JFK'nin suikastını durdurmak için 60'lara giden Jake (James Franco) adlı bir öğretmen hakkındaki King'in romanı, olağan zaman yolculuğu planını renklendirmek için ilginç bir bükülme ekliyor: Cinayetler ünlü olarak 1963'te geçiyor, ancak Narnia'dan ilham alan gardırop başrolde Jake'in geçmişi onu 1960'a yerleştiriyor.

Bu yüzden suikastı engellemek için tam üç yılı var, ancak zaman yolcusunun seyahat etmek için belirli tarihleri ​​kontrol etme yeteneğini ortadan kaldırarak, King ve mini dizinin yaratıcısı Bridget Carpenter basit ama katmanlı bir soru soruyor: Tek bir amacı gerçekleştirmek için farklı dönemlerde yaşamak zorunda kalsanız, insan doğanız sonunda bu yeni normale alışacak mı, bu yeni hayata belki de doğal olarak görevden sapacak kadar alışacak mı? Bu yüzden Jake, Lee Harvey Oswald'ı (rolde çok gergin olan Daniel Webber) gözetleyerek planına sadık kalsa da rahat bir öğretmenlik işi alır ve bir iş arkadaşına (Sarah Gadon) aşık olur ve ona liderlik eder.

Soru sormak için "Kennedy'nin canı cehenneme" deyip söylememek ve beyaz çitli hayata yerleşip yerleşmemek. Zamanın görünmez kişileştirilmesinin eklenmesi, Son Durak serisinde ölümün kişileştirilmesi, Jake'in kozmik kuralına müdahale etme planlarını engellemek için aktif olarak çalışması, Franco'nun ilgisiz performansıyla bir şekilde gölgelenen bir deneyime başka bir orijinal kavram ekler.

7. Yeşil Yol (1999)

Yönetmen: Frank Darabont King'in Dickensçı hümanist dramasını sadakatle yakalamak açısından, bu drama kalın, gizemli bir sisin altında pusuya yatan (ki buna birazdan değineceğiz) dev, çirkin bir sürüngeni içerse bile, Frank Darabont ile yanlış gidemezsiniz. Pek çok Shawshank Redemption hayranı, Darabont'un devamını duyduktan sonra, "Hapishanede yapılan başka bir Stephen King uyarlaması mı?" diye sordu.

Yeşil yol (The Green Mile) vizyona girene kadar filmin kültürel zamanın ruhu içinde birbiriyle rekabet etmesi etrafındaki abartı ve şüpheciliği hatırlıyorum. Pek çok hayran, Darabont'un açıkça çok iyi yaptığı şeye geri dönmesi konusunda heyecanlıyken, neredeyse eşit sayıda benzer malzemenin tekrarlanmasının getirilerin azalmasına neden olacağından korkuyor. The Green Mile pek çok kişinin beklediği başyapıt değil, ama samimi bir doğaüstü merkeze sahip, sağlam epik bir drama.

Green Mile'ın tonal yaklaşımı da biraz daha koyu çünkü bu cephede bazı izleyicileri hüsrana uğratan ama sizi gerçekten etkileyen bir sonla ahlaki açıdan daha karmaşık bir üçüncü perdeye götürüyor.

6. Gerald'ın Oyunu (2017)

Yönetmen: Mike Flanagan King'in 1992 tarihli romanından uyarlanan Gerald's Game, başka bir tek mekanlı hayatta kalma gerilim filmi olan Buried için harika bir önermeye sahip: Boşanmanın eşiğindeki Jessie (Carla Gugino) ve kocası Gerald (Bruce Greenwood) nişanlanmaya karar verirler. seks dolu bir tatil, düğünlerini renklendirmek için son bir çaba olarak bekleniyor. Gerald, güç fantezisini gerçekleştirmek için Jessie'yi bir yatak direğine kelepçeler.

Gerald'ın saldırganlığının evli bir tecavüzde sendelemesi Jessie için kötü bir deneyim olmakla kalmadı, aynı zamanda Gerald ölümcül bir kalp krizi geçirdikten sonra işler kötüye gitti ve Jessie içinde bulunduğu kötü durumdan kurtulmanın bir yolunu bulmaya zorlandı. Yardımcı yazar/yönetmen Mike Flanagan, normalde oldukça sıkı olan bu gerilim filmini kalp atışlarını hızlandıran set parçalarıyla süslese de, dayanak noktası, cinsel tacizden kaynaklanan ömür boyu süren travmayı ve en beklenmedik durumlardan kendi kendini güçlendirmenin nasıl ortaya çıkabileceğini cesurca incelemek için kullanılıyor.

Jessie geçmişinde halüsinasyon görürken, yalnızca Gerald'ın taciz edici davranışlara olan yakınlığını değil, aynı zamanda babasının onu devam etmek için gücüyle rekabet etmeye zorlayan korkunç davranışlarını da keşfeder. Gera, bu nedenle, iç savaşın fiziksel hayatta kalmaya göre öncelikli olduğunu söyledi.

5. It (Bölüm 1 ve 2)

Stephen King'in en sevilen kurgusal şehirlerinden biri olan Derry'de, yetişkinlerin bile mücadele edeceği zorluklarla yüzleşmek zorunda olan altı gencin dünyasına ışınlanıyoruz. Bu kitaptaki hikaye, zaman çizelgesinde değişen birden çok bölüme sahip olarak biraz farklı bir şekilde yapılandırılmıştır.

Ancak, bu filmlerin ikisi de bu gelecek hikayesini tasvir etmeyi başarıyor. Bazı tartışmalı hikaye kısımlarını geride bırakarak o kadar başarılı oldu ki şu anda tüm zamanların en çok hasılat yapan korku filmi. Bill'in küçük kardeşi Georgie trajik bir şekilde ortadan kaybolunca, kardeşine ne olduğunu araştırmaya başlar. Bill ve arkadaşları yakında Derry'nin lağımlarında kayıp çocuklardan daha fazlasının döndüğünü öğrenecekler.

4. Sis (2007)

Yönetmen: Frank Darabont King'in geniş ve çeşitli kahraman grubunu terörize eden birçok canavar ve hayalet, toplumun "uygar" üyelerinin kibar ve sakin numaralarını nasıl kolayca bırakıp korku ve paranoya ile aşılanmış sürüngen beyinlerine nasıl izin verebildiğine dair zekice bir sosyolojik çalışma sağlamak için bir nedendir. Bireysel hayatta kalma adına korkunç şeyler yapmayı üstlenmeleri.

The Stand'dan Trucks gibi ortalamanın altındaki malzemelere kadar, bu yaklaşımın pek çok örneği var, ancak hiçbiri Frank Darabont'un King'in yavaş yavaş bir ölüm kültüne dönüşen bir grup normal kasabalıyı anlatan The Mist'i ele alışı kadar verimli ve tatmin edici bir şekilde uygulanmadı. Bir grup düşmanca canavarı barındıran gizemli bir sis kasabalarını sardıktan sonra bir bakkalın içinde mahsur kaldıklarında. Tarikatın lideri, tonlarca apokaliptik İncil ayeti kustuğunda başkaları tarafından alay konusu olan, ancak daha mantıklı temelli entelektüel azınlığın üzüntüsüne rağmen giderek daha güvenilir bir ses haline gelen Marcia Gay Harden tarafından canlandırılan, İncil'i yumruklayan çılgın bir fanatiktir.

Böylece, çağdaş dünyamızın mikro kozmosu, korku tarafından tüketilen zayıf zihinlerin çoğunluğu ve deliliği durdurmak için güçsüz olan aklı başında bireylerin azınlığı ile girift bir şekilde yansıtılır. Hikayeden sosyal sembolizmi çıkarsak bile, The Mist, William Castle'ın salyalarını akıtacak, 1950'ler tarzı harika bir canavar filmi olarak çalışmaya devam edecekti. Bir kurgu eseri tarafından ne kadar travmatize edildiğinize bağlı olarak, şok son büyük bir artı veya eksidir.

3. The Outsider / HBO

Yabancı, yazarın Stephen King kitaplarının iki yönünün bir karışımıdır: araştırmacı kurgu ve korku. Stephen King kitaplarının pek çok yeni uyarlaması arasında bu en sadık olanlardan biridir: olay örgüsü, ton, karakterler ve (şok edici) son hepsi aynıdır. HBO mini dizisi, King'in çalışmalarını sevenler için mutlaka izlenmesi gereken bir dizi. King'in en sevdiği karakterlerden biri olan Holly Gibney ile bu hikayeyi izlemeyi bırakmak imkansız.

The Outsider'da bir çocuk öldürülmüş ve cinsel taciz belirtileri gösteriyor. Çocuğun beyzbol koçunun DNA'sı olay yerindedir ve kasaba halkını bir tür isyana sürükler. Ancak aynı kişinin cinayetler işlendiğinde başka bir şehirde olduğuna dair reddedilemez kanıtlar var. Bir insan aynı anda iki yerde nasıl olabilir? Bu seri, Stephen King'in harika kitapları gibi, cevabı hem unutulmaz hem de son derece eğlenceli yollarla araştırıyor.

2. Esaretin Bedeli (1994)

Yönetmen: Frank Darabont Züppeler ve film eleştirmenleri, genel izleyici arasında son derece popüler hale gelen harika filmleri bozmaktan genellikle suçludur. Abartılı söyleyin veya istediğiniz kadar "TNT'de bir döngü var" şakası yapın, The Shawshank Redemption zamansız bir klasik ve son büyük Amerikan dramalarından biridir.

Gelişmekte olan yönetmen tarafından az bilinen bir Stephen King romanının bu uyarlaması birçok yönden başarısız olabilirdi, ancak Tim Robbins ve Morgan Freeman'ın olağanüstü performanslarının da yardımıyla Frank Darabont'un odaklanması ve kararlılığı The Shawshank Redemption'ı bugün o prestijin güç merkezine dönüştürdü. Bunun şimdiye kadar yapılmış en iyi film olduğunu düşünmeyebilirsiniz, ancak sitenin başlangıcından bu yana izleyiciler tarafından oylanan IMDb'nin En İyi 250'sinde neden bir numara olduğunu ve hiçbir zaman tahttan indirilme belirtisi göstermediğini hepimiz anlıyoruz.

1. The Shining (1980)

Yönetmen: Stanley Kubrick Kubrick'in "Şimdiye Kadarki En Korkunç Film" listesinde hâlâ birinci olmayı hak eden korku şaheseri hakkında söylenecek başka ne var? Herhangi bir rastgele ekran görüntüsünü bir fotoğraf sanatı eseri olarak nitelendiren kusursuz kamera çalışmasıyla, izleyicilerin kafasını karıştırma ve onları özüne kadar sarsma girişimlerinde titiz ve amansız bir film mi?

Danny'nin (Danny Lloyd) üç tekerlekli bisikletinin halıdan ahşap zemine geçişindeki ince ses değişimlerinden Jack'in (Jack Nicholson) yaralı bir yırtıcı hayvan gibi çıkan doğal olmayan ilkel ulumalarına kadar her ikonik anın aklımızı karıştırdığı bir popüler kültür unsuru karla kaplı bir labirentte baltayla ailesini avladığında? Anlatı yaklaşımında o kadar gizemli bir çalışma ki, ondan gelen birçok çılgın teori hakkında koca bir belgesel yapıldı?

Elevator'a hayatının en kötü dönemini yaşatan, gösterime girmesinden yaklaşık kırk yıl sonra insanların hala sevimli ikiz kızlardan korkmasına neden olan ve köpek erkeğe oral seks konusunu cesurca ele alan bir film? Türü ne olursa olsun şimdiye kadar yapılmış en iyi filmlerden biri mi? Hayır, bunun hakkında söylenecek ba