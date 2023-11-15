Ralli Heyecanı Ege'ye Taşınıyor

Ege bölgesinin en önemli spor organizasyonları arasında yer alan rallide, 58 otomobil ve 116 sporcu iki gün boyunca 337,16 kilometre uzunluğundaki ilk kez geçilecek toprak etaplarda mücadele edecekler.

17 Kasım Cuma akşamı saat 20.00’da Hilton Garden Inn önünde gerçekleşecek olan start seremonisi ile başlayacak rallinin ilk günü, Necip İrde (Dereköy) ve Zafer Vatansever (Helvalı) etaplarının ikişer geçilmesinin ardından saat 16.05'den itibaren geçilecek İzmir Park yarış pistindeki Petrol Ofisi Maxima seyirci özel etabı ile sona erecek.

Ekipler 18 Kasım Pazar sabahı saat 09.00’da direksiyon başına geçerek Remed Assistance (Kızılüzüm) ve İbrahim Talda (Vişneli) etaplarını iki kez geçtikten sonra saat 16.50’den itibaren İzmir Park yarış pistindeki finiş podyumuna ulaşarak ralliyi noktalayacaklar.