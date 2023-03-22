Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, kendine güvenen Instagram paylaşımlarıyla yakışıklı Yalı çapkını Umut Gezer'in dikkatini çekti.

Hikayesiyle ilgili bilgileri paylaşıp, ardından sildi

Sibil Çetinkaya, bir çok arkadaşını etiketleyerek , mesajların görsellerini paylaştı. Cesur pozları büyük beğeni ve yorum alıyor alan fenomenin, bir arkadaşına "Hala umut var" yazan Çetinkaya, yakışıklı oyuncunun kendisine gönderdiği mesajı ortaya çıkardı.



Paylaşılan mesajlar arasında Umut Gezer'in Sibil Çetinkaya'ya "Nazar değmesin daha ne diyelim", "Güzel gülüşünü unutamıyorum" yazdığı görülüyor.Sosyal medya fenomeni daha sonra açıklama yaparak yanlışlıkla paylaştım dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi