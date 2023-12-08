Zamanı Beşiktaş tutkusuyla kontrol edin!

Beşiktaşlılar için özel olarak tasarlanan sınırlı sayıdaki saatler, taraftarlara takımlarını hem kalbinde hem de bileğinde taşıma imkanı sunuyor. Quantum taraftar saatleri gerçek bir fanatiğin kalbindeki alevi yükselten renkler ve sembollerle tasarlanıyor. Siyah ve beyazın kusursuz uyumunu yansıtan seçenekli kordonları, kulübün ruhunu taşıyan kadranına her bakışta Beşiktaş aşkını yeniden hissettiriyor.

Beşiktaş Tutkusunu Derinden Hissettiriyor

Beşiktaş taraftar saatleri, siyah beyaz renkleri ve logosuyla özelleştirilerek dayanıklı ve zarif bir şekilde tasarlanıyor. Kullanıcılarına hem şık bir aksesuar olarak değerlendirebilecekleri hem de takımlarını destekleyebilecekleri lisanslı bir ürün olarak hitap eden saatler, kara kartal tutkusunu derinden hissettiriyor. Silikon, çelik ve deri kordon seçenekleri ön plana çıkarken kadranında bulunan gün göstergesi ile zamanı yönetmede fonksiyonellik sağlıyor. Takım saatleri, taraftarlar için sadece bir aksesuar değil, aynı zamanda bir ifade biçimi haline geliyor.

Kara Kartal Sevgisini Yıllarca Bileğinde Taşı

Quantum'un Beşiktaş taraftar saatleri, spor ve şıklığı bir araya getirerek taraftarların gündelik yaşamlarında da takımlarına duyduğu aşkı ifade etmelerini sağlıyor. 46 mm kasa çapı ile günlük kullanım için oldukça uygun olan Beşiktaş taraftar saatleri, kuvars takvimi ile de ön plana çıkıyor. Saat severlerin en çok tercih ettiği mineral camlı kadranı ile çizilme ve kırılmalara karşı dirençli olan Quantum takım saatleri, zengin renk skalasıyla ve farklı tarzlara hitap eden kayış seçenekleri ile de taraftarlara uzun yıllar boyunca takımlarını bileğinde gururla taşıma imkanı sunuyor.