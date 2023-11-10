Yıllık inşaat malzemesi ihracatı 29,59 milyar dolar oldu

Eylül ayında Ağustos 2023’e göre 22 milyon dolarlık artış gösteren ihracat, bir önceki yılın eylül ayına göre ise yüzde 9,2 geriledi. Eylül ayı ihracat miktarı bir önceki aya oranla 125 bin tonluk artışla 4,22 milyon tona yükselirken, yıllık (son 12 aylık) inşaat malzemesi ihracatı ise 29,59 milyar dolara geriledi.

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin 2023 Eylül ayı sonuçları açıklandı. Rapora göre inşaat malzemesi sanayi ihracatı, eylül ayında bir önceki aya göre yükseldi. Ancak geçen yılın eylül ayına göre ihracat performansı yüzde 9,2 geriledi. Rapora göre eylül ayında içeride yeni ekonomi politikaları ve sıkı para politikasının etkileri daha hissedilir hale geldi ve ihracat pazarlarında yavaşlama sürdü. Raporda firmaların ihracatta yeni maliyetlere ve kur seviyelerine uyum sağlamaya çalıştıkları ifade edildi.