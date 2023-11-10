  1. Anasayfa
  2. Şirketler
  3. Yıllık inşaat malzemesi ihracatı 29,59 milyar dolar oldu

Yıllık inşaat malzemesi ihracatı 29,59 milyar dolar oldu

Yayınlanma:
Yıllık inşaat malzemesi ihracatı 29,59 milyar dolar oldu
Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi eylül ayı sonuçlarına göre ihracat, 2,65 milyar dolara yükseldi

Eylül ayında Ağustos 2023’e göre 22 milyon dolarlık artış gösteren ihracat, bir önceki yılın eylül ayına göre ise yüzde 9,2 geriledi. Eylül ayı ihracat miktarı bir önceki aya oranla 125 bin tonluk artışla 4,22 milyon tona yükselirken, yıllık (son 12 aylık) inşaat malzemesi ihracatı ise 29,59 milyar dolara geriledi.

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin 2023 Eylül ayı sonuçları açıklandı. Rapora göre inşaat malzemesi sanayi ihracatı, eylül ayında bir önceki aya göre yükseldi. Ancak geçen yılın eylül ayına göre ihracat performansı yüzde 9,2 geriledi. Rapora göre eylül ayında içeride yeni ekonomi politikaları ve sıkı para politikasının etkileri daha hissedilir hale geldi ve ihracat pazarlarında yavaşlama sürdü. Raporda firmaların ihracatta yeni maliyetlere ve kur seviyelerine uyum sağlamaya çalıştıkları ifade edildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Şirketler
İş dünyasının kodları Momentum ‘24’te atılıyor
İş dünyasının kodları Momentum ‘24’te atılıyor
HUAWEI FreeBuds Pro 3 ile Yolculuklarınızı İyileştirin
HUAWEI FreeBuds Pro 3 ile Yolculuklarınızı İyileştirin
Turkcell üçüncü çeyrekte güçlü büyümesini sürdürdü
Turkcell üçüncü çeyrekte güçlü büyümesini sürdürdü
Şişecam Cam Konferansı'nda Global Cam Sektörü Temsilcileri Bir Araya Geldi
Şişecam Cam Konferansı'nda Global Cam Sektörü Temsilcileri Bir Araya Geldi
Fuzul Holding, TOGG’u Abu Dhabi’ye Götürdü
Fuzul Holding, TOGG’u Abu Dhabi’ye Götürdü
Reis Gıda, Anadolu Lezzetlerini Dünya Gastronomisinin Merkezine Taşıdı
Reis Gıda, Anadolu Lezzetlerini Dünya Gastronomisinin Merkezine Taşıdı
Alman Bakan Robert Habeck MAN’ın Ankara’daki Test ve Ürün Geliştirme Merkezi’ni ziyaret etti
Alman Bakan Robert Habeck MAN’ın Ankara’daki Test ve Ürün Geliştirme Merkezi’ni ziyaret etti
Ford Otosan’dan Geleceğin Fabrikası
Ford Otosan’dan Geleceğin Fabrikası