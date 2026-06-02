YATIRIM UZMANI MEDET ANLİ: "TEK VARLIĞA BAĞLI KALMAK RİSKİ ARTIRABİLİR"

Faiz politikaları, jeopolitik gelişmeler ve piyasalardaki dalgalanmaların yatırımcı davranışlarını etkilediğini belirten Yatırım Uzmanı Medet Anli, tüm birikimin tek bir yatırım aracında değerlendirilmesinin risk oluşturabileceğini söyledi. Anli, belirsizlik dönemlerinde portföy çeşitlendirmesinin öneminin arttığına dikkat çekti.

Küresel ekonomide enflasyonla mücadele, merkez bankalarının faiz politikaları ve jeopolitik gelişmeler piyasalar üzerindeki etkisini sürdürürken, yatırımcıların risk yönetimine yönelik yaklaşımları da yeniden şekilleniyor. Uzmanlar, belirsizliklerin arttığı dönemlerde yatırım kararlarının daha dengeli ve uzun vadeli bir bakış açısıyla ele alınmasının önemine dikkat çekiyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yatırım Uzmanı Medet Anli, yatırımcıların tüm birikimlerini tek bir varlıkta değerlendirmek yerine farklı yatırım araçlarından oluşan dengeli bir portföy yapısını göz önünde bulundurmalarının önemli olduğunu söyledi.

"RİSK YÖNETİMİNDE ÇEŞİTLENDİRME ÖNE ÇIKIYOR"

Küresel piyasalarda zaman zaman sert fiyat hareketleri yaşanabildiğini belirten Anli, bu tür dönemlerde yatırımcıların tek bir varlık sınıfına bağlı kalmasının riskleri artırabileceğini ifade etti.

Anli, "Ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde yatırımcıların farklı varlık sınıflarını bir arada değerlendirmesi daha dengeli bir yaklaşım sağlayabilir. Tüm birikimin tek bir yatırım aracında değerlendirilmesi yerine, risklerin dağıtıldığı bir portföy yapısı oluşturulması önem taşıyor. Yatırım kararlarının ise kişisel risk profili ve finansal hedefler doğrultusunda verilmesi gerekiyor" dedi.