Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul 17-20 Nisan 2024 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde başlıyor

17-20 Nisan 2024 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde bu yıl 46’ıncısı gerçekleşecek olan Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul Balkanlar, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’yı kapsayan bölgedeki en büyük, dünyada ise beş büyük yapı fuarından biri olma özelliğini taşıyor.

İKSD İşbirliğiyle Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul 2024'te Özel İskele-Kalıp Salonu!

İKSD ve ICA Build Fuarcılık A.Ş. iş birliğiyle, bu yılki Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul 2024 fuarında İskele Kalıp firmalarına özel bir salon oluşturuluyor.

ICA Build Fuarcılık A.Ş. ve İKSD arasında yapılan bu iş birliği anlaşması ile fuara katılan firmaların daha fazla etkileşim yaratması amaçlanmaktadır. İskele-Kalıp Sanayicileri Derneği üye firmalarının da yer alacağı bu özel salon ile katılımcılar ürünlerini sergileme ve yeni iş bağlantıları kurma fırsatı bulacak.

ICA Events Bölge Direktörü Kemal Ülgen:

“Yapı Fuarı- Turkeybuild İstanbul 2024'e yönelik İKSD ve ICA Build Fuarcılık A.Ş. iş birliği kapsamında İskele Kalıp firmaları için özel bir salon oluşturulmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu iş birliği, sadece Yapı Fuarı- Turkeybuild İstanbul 2024 için değil, aynı zamanda Türkiye inşaat sektörünün daha da büyümesi ve gelişmesi için önemli bir kilometre taşı. İşte bu yüzden, hep birlikte bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. ICA Build Fuarcılık A.Ş. olarak inşaat sektöründeki deneyimimiz ve bilgi birikimimiz ile sektörün öncülerine bu yıl yeni fırsatlar sunmak istiyoruz. 46. yılına giren Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’ da İKSD ile yapmış olduğumuz iş birliğinin diğer ilgili sektörler içinde örnek olacağı inancındayız.

İskele Kalıp Sanayicileri Derneği Başkanı Kubilay Tüfekçi iş birliği hakkında şunları söyledi:

"İKSD’nin öncelikli hedefleri; sektörün ulusal ve uluslararası tanıtımı ile ihracat birlikleri ve fuar sektörü ortak iş birlikleri ve destekleriyle ihracat rakamlarını arttırmaya yönelik katkı sağlamak, eğitim ve görünürlük arttırma çalışmalarımızı da rutinde devam ettirmektir.

Bu iş birliği hedeflerimiz doğrultusunda üye firmalarımız için büyük bir avantaj sağlayacaktır. Yapı Fuarı'na katılan firmalarımız, daha fazla görünürlük elde edecek ve yeni iş fırsatları yakalama şansına sahip olacaklar. Aynı zamanda, sektörümüzün gelişimine de katkı sağlayacağız."

Fuar hem yerel hem de yabancı katılımcılar için alıcılara, karar vericilere ve kanaat önderlerinden oluşan oldukça hedefli bir kitleye ulaşmayı sağlayan bir platform görevi görüyor. Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika'dan da alıcıları cezbeden fuar, yeni iş birliklerinin kurulmasında da büyük bir rol oynuyor.

24 Ekim Salı günü İskele Kalıp Derneği ve ICA ekibi arasında gerçekleştirilen özel bir kura çekimi ile dernek üyelerinin stant yerleri belirlendi.

46. yaşını kutlayan Yapı Fuarı- Turkeybuild İstanbul, bölgedeki en etkili iş platformu olmasının yanı sıra, Türk yapı sektörünün en uzun süredir düzenlenen fuarı olma niteliğini de taşıyor.