Vestel, Türkiye’nin ‘inovasyon şampiyonları’ arasında

Vestel Beyaz Eşya, Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İnovaLİG programında ‘İnovasyon Döngüsü’ kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

InovaLİG’te dereceye giren firmalara ödülleri Türkiye İnnovation Week etkinlikleri kapsamında, 24 Kasım 2023 tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ödül töreniyle takdim edildi. Ödül töreninde Vestel adına ödülü, Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı ve Vestel CEO’su Ergün Güler Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Güler, Türkiye’nin teknolojisine öncülük eden bir firma olarak böylesi anlamlı bir ödüle layık görülmekten büyük mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi. Güler, “Vestel Beyaz Eşya, ‘İnovasyon Döngüsü’ kategorisinde, ürün geliştirme sürecinin her aşamasında inovasyonu merkeze alan yaklaşımı ile ödüle layık görüldü. Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle bir ödülü kazanmak bizim için ayrı bir öneme sahip. Çeyrek asırdır sektörümüzün aralıksız ihracat şampiyonuyuz. Bugün ürettiğimiz teknolojiyi 160’tan fazla ülkeye ulaştırarak Türkiye’nin adını dünyanın dört bir yanına taşıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de inovasyonu merkezine koyan yaklaşımımızla müşterilerimizin ihtiyaçlarını öngörerek, rekabette öne çıkan ve sürdürülebilir büyüme sağlayan ürünler geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Şirketlerde inovasyon bilincinin geliştirilmesi ve inovasyona dayalı ihracat artışının desteklenmesi amacıyla başlatılan İnovaLİG programı kapsamında her yıl, Türkiye'deki firmaların inovasyon karneleri çıkarılarak kategorilerin inovasyon liderleri belirleniyor. Avrupa'nın 17 ülkesinde uygulanan IMP3rove metodolojisi kullanılarak inovasyonu gerçekleştirmiş ve inovatif projeler ile başarıya ulaşmış şirketler, inovasyon yönetimi ve sistematik inovasyon yetkinlikleriyle ödüllendiriliyor.