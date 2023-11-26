TürkTraktör AAA Seviyesindeki Uzun Vadeli Kredi Notuyla Güven Tazeledi

Üst üste üçüncü kez AAA (tr) olarak en yüksek seviyede puanlanan TürkTraktör, finansal istikrarını korumayı başardı. JCR Eurasia değerlendirmesinde, TürkTraktör’ün “ciro, kârlılık ve nakit akış metriklerini güçlendirme”, “tatmin edici özkaynak düzeyi” ve “likit pozisyonla desteklenen güçlü aktif kalitesi” sayesinde en yüksek seviyedeki kredi notunu almaya hak kazandığını belirtti.

70. yılına gün sayan Türkiye’nin en köklü üretim firmalarından TürkTraktör’ün finansal açıdan da yoluna emin adımlarla devam ettiğini belirten TürkTraktör Mali İşler İş Lideri Federico Pamfili, “Üretim ve ihracatta rekorlarımızı tazelediğimiz 2023 yılını da güçlü ve sağlam finansallarla kapatmaya hazırlanıyoruz. Şirketimizin sağlıklı finansal yapısını teyit eden ciro, kârlılık ve nakit akışı güçlendirme kabiliyetimiz, özkaynak düzeyimiz ve likit finansal yapımız sayesinde bir kez daha JCR Eurasia Rating tarafından en yüksek kredi notu olan AAA (tr) ile değerlendirildiğimiz için gurur duyuyoruz. Türkiye traktör pazarında yaklaşık 17 yıldır aralıksız sürdürdüğümüz liderliğimizin sorumluluğuyla daha verimli ve sürdürülebilir bir gelecek için yatırımlarımızı artırmaya, dünya standartlarında ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

JCR Eurasia Rating tarafından TürkTraktör'ün Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu ‘J1+ (tr)’, görünümü ise Stabil olarak belirlendi.

JCR Eurasia Rating Hakkında

Tokyo merkezli JCR-ER, Japon FSA (Financial Services Agency) tarafından yetkilendirilen ve ABD SEC (Securitiesand Exchange Commission) tarafından tanınan uluslararası bir derecelendirme kuruluşudur. Ayrıca, ESMA (European Securities and Markets Authority) tarafından da yetkilendirilmiş bir kuruluştur.

JCR-ER’ın derecelendirme hizmetleri, orta ve uzun vadeli tahviller, öncelikli borçlar ve finansman bonosu gibi finansal ürünlerin de içerisinde bulunduğu geniş bir alanı kapsamaktadır.