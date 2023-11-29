Türkiye Kimya Sektörü Ekim 2023'te Önemli İhracat Büyümesi Gerçekleştirdi

Bu başarı, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları sırasında elde edildi ve son on ayda 210 milyar dolar, son on iki ayda ise 254,8 milyar dolarlık ihracatla ülkenin tarihindeki en yüksek rakamlara ulaşıldı.

Lider sektörler arasında otomotiv endüstrisi 3,087 milyar dolarlık ihracatla tekrar zirveye yerleşirken, kimya sektörü de 2,7 milyar dolarlık ihracatla ulusal ekonomiye önemli katkıda bulundu. Bu başarı, sektörün küresel sahnede gösterdiği direnç ve rekabetçiliğin bir göstergesi olarak yorumlanmıştır.

Küresel piyasa dalgalanmaları ve üretim maliyet baskıları gibi zorluklara dikkat çeken İnovakademi Genel Müdürü Gökhan EROL, kimya sektörünün performansının Türk ihracatçılarının stratejik odaklanmasını yansıttığını belirtti. Bu sonuçlar, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye'yi ilk 10 ihracatçı ülke arasına yerleştirme hedefiyle uyumlu olduğunu belirtti.

Gökhan Erol sözlerine şu şekilde devam etti; 2022 yılı verileri baz alındığında en çok ihracat yaptığımız 10 ülke sırasıyla şu şekildedir: Hollanda, Almanya, İtalya, Rusya, Romanya, ABD, İspanya, Irak, Lübnan ve Mısır. Ayrıca, kimya sektöründe ihracat yapan şirketlerimizin mal ihracatına yönelik Ticaret Bakanlığı tarafından verilen desteklerden faydalanabilmektedir. Bu destekleri şu şekilde özetlemek mümkündür;

1. Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği

Yurt dışında yeni müşteriler ararken gerçekleştirdiğiniz seyahatler yurt dışı pazar araştırma desteği kapsamına girmektedir. İş gezisinin en az 2, en çok 10 günlük süreleri kapsaması gerekmektedir. Seyahatlerde ulaşım, konaklama ve araç giderleri %50 oranında desteklenmektedir.

Yılda toplam 5 seyahat, toplamda 20 seyahat destek kapsamında olup, seyahat başına 180.000 TL destek alınabilmektedir.

2. Yurt Dışı Marka Tescil Desteği

Türkiye’de tescilli markalarınızın yurt dışı tescilleri destek kapsamındadır. 4 yıl boyunca yurt dışı marka tescil desteği ile %50 oranında ve yıllık 1.357.000 TL destek almak mümkündür. (Hedef ülkeler ve 4, 5 ve 6. bölgelerde yerleşik şirketler destekten ayrı ayrı ilave %10 oranında ilave puan ile yararlanmaktadır) Yurt dışı marka tescil desteğinden yararlanmak için yurt dışında tescil için müracaat etmiş olmak yeterli olup, sonuçlanmış olması şartı aranmamaktadır.

3. Yurt Dışı Fuar Katılımı Desteği

Yurt dışındaki fuarlara katılmak istiyor ama bunun için büyük harcamalar yapmak istemiyorsanız yurt dışı fuar katılımı desteği sizin için çok uygundur. Yurt dışında gerçekleştirilen fuarlara katılım destek kapsamında yer almaktadır. Yurt dışı fuar katılımı desteği için her sene fuarlar ve desteklenecek olan m2 ücreti Bakanlıkça belirlenmektedir.

4. Yurt İçi Fuar Katılımı Desteği

Bakanlık tarafından belirlenen sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacıyla organizatörlerin yapacakları harcamalar ile katılımcıların harcamalarının bu kararın ilgili maddelerinde belirtilen miktar ve oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır. Yurt içi fuarlarda destek tutarı yer kirası ve stant harcamalarının toplamı %50’si 144.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

5. Yurt Dışı Reklam Desteği

Yurt dışında reklam yapıp marka bilinirliğinizi artırırken yurt dışı reklam desteği size fayda sağlayacaktır. Türkiye’de üretilmiş olan ürünlerin yurt dışına yönelik hazırlanan reklamlarını belirli oranlarda iade almak mümkündür.

4 yıl boyunca sosyal medya, basılı ve görsel mecralarda yapılacak olan reklam giderleri yıllık %50 oranında ve toplam 4.524.000 TL’ye kadar destek kapsamındadır. (Hedef ülkeler ve 4, 5 ve 6. bölgelerde yerleşik şirketler destekten ayrı ayrı ilave %10 oranında ilave puan ile yararlanmaktadır.)

6. Yurt Dışı Kira Desteği

Yurt dışında yerleşik hale gelmek isteyen şirketler için yurt dışı kira desteği mevcuttur. Destek kapsamında mağaza, ofis, depo showroom ve reyon kiraları desteklenmektedir.

Her bir ülke başına 4 yıl boyunca yurt dışı kira desteğinden faydalanabilmektedir. En fazla 25 birim için verilen destekten şirketler %60 oranında yurt dışı kira desteğinden yararlanmaktadır.

7. Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Ülkeden ülkeye kalite ve zorunlu standartlar farklılık gösterebilmektedir. Bu belgeler kalite, can ve mal güvenliği ile test ve analiz giderlerini kapsamaktadır. Belgelendirme desteği ile %50 oranında ve yıllık 7.239.000 TL’ ye kadar giderler Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

8. Eximbank İhracat Kredi Sigortası Tazmin Desteği

Eximbank tarafından kullandırılan orta ve uzun vadeli yatırım malı niteliğindeki mal ihracatı alıcı kredilerinde Eximbank’ın uyguladığı faiz oranı ile CIRR (referans ticari faiz oranları) arasındaki farka tekabül eden faiz giderlerinin tamamı desteklenir.

9. Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği

Çok kanallı zincir mağaza marka sahibi şirketlerin, yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma giderleri, pazar araştırması çalışması ve raporları tanıtım giderleri, birim kira giderleri, temel kurulum ve konsept mimari çalışma/dekorasyon giderleri desteklenmektedir.

10. Küresel Tedarik Zinciri Desteği

Türkiye’de tasarım kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve iş birliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderler desteklenmektedir.

11. Yurt Dışı Marka Satın Alma Desteği

Şirketler ile iş birliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri ile yurt dışında yerleşik şirket alımlarına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin desteklenmektedir.