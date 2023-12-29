Türkiye Fiyatlarıyla Yurt Dışında Yatırım Fırsatı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını döneminde yükselişe geçen küresel konut piyasası, birçok nedene bağlı olarak artışını sürdürüyor. Öyle ki 2022 yılında 3 milyar 704 milyon dolar olan küresel emlak piyasasının büyüklüğü 5,32'lik büyüme ile 2032 yılına kadar yaklaşık 6 milyar 219 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye, hem yeni hem de deneyimli yatırımcıların enflasyonla başa çıkmakta zorlandığı bir ülke olarak öne çıkıyor, çünkü ülkedeki konut fiyatları son 6 yılda yedi kat arttı.

Konut fiyatlarının yurt dışındaki gayrimenkuller ile yarışır hale gelmesi yatırımcıların rotasını da sınır dışına taşıdı. Öyle ki yurtdışından mülk satın alan Türk sayısında da artış yaşanıyor. TÜİK’in yayınladığı “Yurt Dışından Taşınmaz Edinme İstatistikleri” raporuna göre 2020 yılında Türk vatandaşlarının yurt dışından 35 bin 184 adet konut satın alırken bu sayının 2021 yılında 41 bin 789 adede vardığı görülüyor. İngiltere ise son zamanlarda gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenlerin uğrak noktası oluyor. Açıklanan verilere göre, İngiltere’de yabancıların sahip olduğu konut sayısı 280 bin. 2023 sonu itibari ile ise bu rakamın 300 bine ulaşması bekleniyor.

Gayrimenkul Yatırımcılarının Yeni Rotası İngiltere

Londra merkezli bir araştırma şirketi tarafından yapılan analize göre; 2023'ün üçüncü çeyreğinde Londra'da toplamda 3,118 adet mülk satışı gerçekleşti. Satışların %23'ü bireysel yabancı yatırımcılara aitti, ancak daha da ilginç olan, kurumsal satın alımlar düşüldüğünde Londra'daki evlerin yarısından fazlasının bireylere yabancı yatırımcılara satıldığıydı.

Londra'daki yeni inşaat projelerinin yüzde 23'ünün bazı inşaat firmalarının fiyatları düşürmesi nedeniyle bireysel yabancı yatırımcılara satıldığını vurgulayan Jeffery, " Londra ve Birleşik Krallık genelinde gayrimenkul piyasasındaki düşük rekabet ve uygun fiyatların birleşimi, yabancı yatırımcıların düşük iç talepten faydalanarak artmasına yol açtı. 2021 yılının sonlarından bu yana, Birleşik Krallık halkı 'Yaşam Maliyeti Krizi' ile mücadele ediyor ve dünya genelinde artan borç maliyetleriyle karşı karşıya kalmıştır. Yerel alıcılar, konut kredisi maliyetleri nedeniyle hayallerindeki evi almakta zorlandığı bir dönem yaşanıyor. Bu durum, kira mülklerine olan talebi artırarak yatırımcılar için cazip hale getiriyor."

4.4 Milyon TL’ye İngiltere’de Ev sahibi Olabilirsiniz

Türkiye'de gayrimenkul fiyatlarının yüksek hızda artış göstermesinin durumu İngiltere konut pazarı ile yarışır hale getirdiğini belirten Jeffery sözlerine şöyle devam etti: “İngiltere’de konut yatırımı yapmak uzak gibi dursa da rakamlara bakınca bu durumun ne kadar yakın olduğunu görebiliyoruz. 4.4 milyon TL civarında yatırım yapabileceğiniz projeler yer alıyor.